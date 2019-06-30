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دولي

تركيا تُهدد قوات حفتر في حال لم يتم إطلاق سراح ستة أتراك

تركيا تُهدد قوات حفتر في حال لم يتم إطلاق سراح ستة أتراك
رام الله - دنيا الوطن
دعت أنقرة، اليوم الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا، على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر، ستصبح هدفاً لها في حال لم يتم تحريرهم.

وقال بيان للخارجية التركية: إن "اعتقال ستة من مواطنينا من قبل الميلشيات غير الشرعية لحفتر في ليبيا، هو درب من القرصنة، ننتظر إطلاق سراح مواطنينا بشكل فوري، وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفاً مشروعاً لنا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

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