دولي

روسيا: بدء إنتاج منظومات صواريخ (إس-500) ودخولها الخدمة في الجيش قريبا

روسيا: بدء إنتاج منظومات صواريخ (إس-500) ودخولها الخدمة في الجيش قريبا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مجموعة "روستيخ" العملاقة الروسية، سيرغي تشيميزوف، عن بدء إنتاج منظومات الصواريخ المحدثة للدفاع الجوي من طراز (إس-500)، مشيرا إلى أن جيش روسيا سيحصل عليها قريبا.

وقال تشيميزوف، في مقابلة مع قناة (روسيا-1)، اليوم الأحد: "يجري حاليا العمل على تصميم أنواع جديدة ومحدثة من الأسلحة. وفي الوقت الذي بإمكاننا بيع منظومات (إس-400)، انطلقت بالتوازي مع ذلك عملية إنتاج المنظومات من طراز (إس-500)، وهي محدثة بشكل أكبر".

وأضاف تشيميزوف: "لا يمكنني التحدث كثيرا عنها، لأنها لم تدخل بعد الخدمة في القوات المسلحة. لكنها ستظهر في قوامها في أقرب وقت".

وأوضح رئيس الشركة الروسية العملاقة أن هذه المنظومات ستدخل الخدمة في الجيش فورا بعد الانتهاء من اختباراتها، مبينا أن الفرق الأساسي بين (إس-500) وسابقتها يتمثل بمدى العمل.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن توريد منظومات الصواريخ (إس-500) للقوات المسلحة قد يبدأ في العام 2020، فيما تحدث مسؤولون حكوميون رفيعون عن اختبارات ناجحة لهذا السلاح الذي أصبح جاهزا للإنتاج التسلسلي.

بدورها، كشفت تقارير إعلامية غربية أن هذه المنظومة تمكنت خلال اختباراتها من إصابة هدف على بعد 481 كيلومترا، وهو أكثر بـ80 كيلومترا من مدى عمل أي من مثيلاتها في العالم.

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