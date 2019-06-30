دولي

شاهد: احتراق حافلة تقل سياحا في إيران

شاهد: احتراق حافلة تقل سياحا في إيران
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الإيرانية عن فتح تحقيق بحادث احتراق حافلة ركاب كانت تقل زوارا أجانب أثناء توجهها إلى مدينة قم جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

وقال رئيس مركز الطوارئ الطبية بمدينة أردبيل، مجيد غريباني، أمس السبت: "إن حريقا شب عصر اليوم في حافلة كانت تقل 54 شخصا من دولة آذربيجان كانت متجهة في زيارة إلى مدينة قم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "إن قوات الحماية المدنية توجهت إلى موقع اشتعال الحافلة"، مشيرا إلى "عدم وجود إصابات بين صفوف الركاب، وعدم وضوح أسباب الحادث.


 



أخبار ذات صلة

تركيا تُهدد قوات حفتر في حال لم يتم إطلاق سراح ستة أتراك

تركيا تُهدد قوات حفتر في حال لم يتم إطلاق سراح ستة أتراك

روسيا: بدء إنتاج منظومات صواريخ (إس-500) ودخولها الخدمة في الجيش قريبا

روسيا: بدء إنتاج منظومات صواريخ (إس-500) ودخولها الخدمة في الجيش قريبا

بريطانيا ترسل أكبر قوة بحرية منذ 100 عام إلى حدود روسيا الغربية

بريطانيا ترسل أكبر قوة بحرية منذ 100 عام إلى حدود روسيا الغربية

بيرتس: إذا ترأست حزب العمل لن يكون نتنياهو رئيساً للحكومة

بيرتس: إذا ترأست حزب العمل لن يكون نتنياهو رئيساً للحكومة

صحفي إسرائيلي: نتنياهو مستعد للتحالف مع &#34;داعش&#34; مقابل عدم محاكمته

صحفي إسرائيلي: نتنياهو مستعد للتحالف مع "داعش" مقابل عدم محاكمته

الأورومتوسطي: سياسات إيطاليا حيال المهاجرين تُضاعف معاناتهم

الأورومتوسطي: سياسات إيطاليا حيال المهاجرين تُضاعف معاناتهم

مرشح للرئاسة الأمريكية يتهم ترامب بـ &#34;العنصرية والتشدد&#34;

مرشح للرئاسة الأمريكية يتهم ترامب بـ "العنصرية والتشدد"

إيران: العقوبات الأمريكية لم توقف صادراتنا النفطية

إيران: العقوبات الأمريكية لم توقف صادراتنا النفطية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في قرية العرقة غرب جنين

مواجهات مع الاحتلال في قرية العرقة غرب جنين

صور: الأجهزة الأمنية والشرطية تؤمن مباراة ذهاب نهائي فلسطين

صور: الأجهزة الأمنية والشرطية تؤمن مباراة ذهاب نهائي فلسطين

صور:طواقم الدفاع المدني تخلي تسعة اصابات في حادث سير بمحافظة سلفيت

صور:طواقم الدفاع المدني تخلي تسعة اصابات في حادث سير بمحافظة سلفيت

القنصل الفرنسي:لا تغيّر على موقف فرنسا والغاية أن تصبح القدس عاصمة للدولتين

القنصل الفرنسي:لا تغيّر على موقف فرنسا والغاية أن تصبح القدس عاصمة للدولتين

صور: بإشراف وكالة الغوث بغزة.. فتيات خدمات النصيرات يتفوقن على البريج بثلاثية

صور: بإشراف وكالة الغوث بغزة.. فتيات خدمات النصيرات يتفوقن على البريج بثلاثية

الوفد الطبي الفرنسي يجري &#34;15&#34; عملية جراحية معقدة بمجمع الشفاء الطبي

الوفد الطبي الفرنسي يجري "15" عملية جراحية معقدة بمجمع الشفاء الطبي

&#34;حماية المستهلك&#34;: ضبط واتلاف سلع فاسدة جنوب قطاع غزة

"حماية المستهلك": ضبط واتلاف سلع فاسدة جنوب قطاع غزة

بالارقام:&#34;الإقتصاد&#34; تكشف عن الناتج المحلي والمؤشرات الاقتصادية وحركة المعابر لقطاع غزة

بالارقام:"الإقتصاد" تكشف عن الناتج المحلي والمؤشرات الاقتصادية وحركة المعابر لقطاع غزة

منوعات

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

&#34;ستكون ليلتي الأخيرة&#34;.. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

"ستكون ليلتي الأخيرة".. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

عربي

مقتل شاب سوداني بالرصاص تزامنا مع احتجاجات للمعارضة

مقتل شاب سوداني بالرصاص تزامنا مع احتجاجات للمعارضة

&#34;لبنان&#34; تتراجع عن &#34;الانتقام&#34; من أصحاب &#34;الجرائم البسيطة&#34;

"لبنان" تتراجع عن "الانتقام" من أصحاب "الجرائم البسيطة"

انطلاق مظاهرات حاشدة في كافة المدن السودانية

انطلاق مظاهرات حاشدة في كافة المدن السودانية

نتنياهو يُشيد بوزير الخارجية البحريني ويؤكد: نُطبع علاقاتنا مع الدول العربية تدريجيًا

نتنياهو يُشيد بوزير الخارجية البحريني ويؤكد: نُطبع علاقاتنا مع الدول العربية تدريجيًا