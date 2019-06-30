صور: الأجهزة الأمنية والشرطية تؤمن مباراة ذهاب نهائي فلسطين



وشارك في تأمين المباراة التي جمعت فريقي خدمات رفح وشباب بلاطة، قرابة 300 عنصر أمن وشرطة.



وانتشرت تلك العناصر داخل الملعب وفي محيطه في سبيل توفير الأمن ومنع أي مظهر من مظاهر الشغب.



























وانتشرت تلك العناصر داخل الملعب وفي محيطه في سبيل توفير الأمن ومنع أي مظهر من مظاهر الشغب.

رام الله - دنيا الوطنأمنت الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم الأحد، مباراة ذهاب نهائي فلسطين، على أرض الملعب البلدي في محافظة رفح جنوب القطاع.