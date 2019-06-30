صور: الأجهزة الأمنية والشرطية تؤمن مباراة ذهاب نهائي فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أمنت الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم الأحد، مباراة ذهاب نهائي فلسطين، على أرض الملعب البلدي في محافظة رفح جنوب القطاع.
وشارك في تأمين المباراة التي جمعت فريقي خدمات رفح وشباب بلاطة، قرابة 300 عنصر أمن وشرطة.
وانتشرت تلك العناصر داخل الملعب وفي محيطه في سبيل توفير الأمن ومنع أي مظهر من مظاهر الشغب.
أمنت الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم الأحد، مباراة ذهاب نهائي فلسطين، على أرض الملعب البلدي في محافظة رفح جنوب القطاع.
وشارك في تأمين المباراة التي جمعت فريقي خدمات رفح وشباب بلاطة، قرابة 300 عنصر أمن وشرطة.
وانتشرت تلك العناصر داخل الملعب وفي محيطه في سبيل توفير الأمن ومنع أي مظهر من مظاهر الشغب.
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