صور:طواقم الدفاع المدني تخلي تسعة اصابات في حادث سير بمحافظة سلفيت

رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الانقاذ بمحافظة سلفيت مع حادث سير بين مركبتين وسط بلدة بديا بمحافظة سلفيت.وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الحادث كان اصطدام بين مركبتين حيث توجهت طواقم مركز دفاع مدني بديا إلى مكان الحدث وعملت الطواقم على اخلاء الإصابات بمساعدة الهلال الاحمر الفلسطيني والتي وصفت حالتهم بين المتوسطة والطفيفة .واضاف التقرير أن الطواقم عملت على إزالة الزجاج والزيوت من أمام حركة السير وارجاع حركة الطريق على ما كانت عليه .