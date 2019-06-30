صور: بإشراف وكالة الغوث بغزة.. فتيات خدمات النصيرات يتفوقن على البريج بثلاثية





وانطلق اللقاء الكروي بحضور أستاذ محمد ابو دقة مسئول قسم الأندية فى وكالة الغوث.



ويدين خدمات النصيرات بالفوز الى اللعبة هديل عيد التي أحرزت أهداف الفوز، والى المدير الفني للفريق الكابتن فريد الحواجرى والمدربة سها أبو دلال.



من جهته بارك رئيس مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات أستاذ إياد كلاب للفريق النسوى للنادي الفوز في هذا اللقاء.







رام الله - دنيا الوطنتمكن فريق فتيات بنادي خدمات النصيرات لكرة القدم من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف لخدمات البريج في اللقاء الودي الذي جمعهم مساء اليوم على صالة نادي خدمات البريج بمحافظة وسط غزة.جاء اللقاء ضمن بطولة مصغرة من المشروع الاسباني الذي يشرف عليه وكالة الغوث وتنفذه الأندية في المحافظة الوسطى.