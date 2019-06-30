اصابات حرجة بعد إطلاق نار على موكب وزير "النازحين" اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحزب الديمقراطي اللبناني أنه جرى اليوم، إطلاق نار على موكب الوزير صالح الغريب، وأصيب 3 من مرافقيه وأحدهم بحالة حرجة.
وبحسب "الجديد" فان حجم النيران الذي أطلق على موكب الوزير كان هائلًا.
من جهته، روى الغريب في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام ما حصل، مشيرا إلى "ان مسلحين اطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب"، لافتا "الى انه اصيب في خلال الحادث 3 من مرافقيه احدهم اصابته حرجة".
وتابع "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وتفاجأنا بوابل من الرصاص".
أعلن الحزب الديمقراطي اللبناني أنه جرى اليوم، إطلاق نار على موكب الوزير صالح الغريب، وأصيب 3 من مرافقيه وأحدهم بحالة حرجة.
فيما أفادت"الغد العربي" بمقتل أحد مرافقي وزير شؤون النازحين اللبناني في إطلاق نار على موكبه.
وحصل إطلاق النار في بلدة قبرشمون، ولم يُصب الغريب بأذى.
وبحسب "الجديد" فان حجم النيران الذي أطلق على موكب الوزير كان هائلًا.
من جهته، روى الغريب في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام ما حصل، مشيرا إلى "ان مسلحين اطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب"، لافتا "الى انه اصيب في خلال الحادث 3 من مرافقيه احدهم اصابته حرجة".
وتابع "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وتفاجأنا بوابل من الرصاص".
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