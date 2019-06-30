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شؤون فلسطينية

شاهد:"زهوة عرفات"بيوم تخرجّها "اشتاق لأبي وتمنيت أن يتواجد بجانبي وفخورة بفلسطينيتي"

شاهد:"زهوة عرفات"بيوم تخرجّها "اشتاق لأبي وتمنيت أن يتواجد بجانبي وفخورة بفلسطينيتي"
جانب من تخرج زهوة عرفات
رام الله - دنيا الوطن
تخرجت الطالبة الفلسطينية "زهوة عرفات" ابنة الرئيس الراحل ياسر عرفات، أمس السبت، من جامعة العلوم السياسية في بارس، حيث أنهت دراستها العليا في "الأمن الدولي".

وقالت زهوة في لقاءٍ صحفي: أفقد أبي كثيراً في الوقت الحالي، أتمنى أن تكون معي في تخرجي هذا، لكنني أعلم أنه هنا معنا، لدي الكثير من المشاعر والكثير من السعادة اتمنى أن استطيع شرحها لكنني سعيدة جداً، أحبكم جميعاً وفخوة بفلسطينيتي".

 

حضر حفل تخرجها والدتها (سهى عرفات) وسفراء ودبلوماسيون فلسطينيون وعرب، ضمنهم رمزي خوري ممثل الرئيس محمود عباس، والأخضر الإبراهيمي وزير خارجيه مالطا، وماري روبنسون رئيسه إرلندا السابقة، ودانييل روندو رئيس الاكادميه الفرنسيه.

زهوة كانت قد حصلت على درجة البكالوريوس في تخصص "العلاقات الدولية" من جماعة مالطا، وهي الإبنة الوحيدة للرئيس الراحل ياسر عرفات، ولدت عام 1995، وهي تعيش مع والدتها في "مالطا" 

 










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