نهاية الشوط الأول من مباراة "خدمات رفح" و"الجدعان" بتقدم الأخير بهدف نظيف





رام الله - دنيا الوطننهاية الشوط الأول من مباراة خدمات رفح ومركز بلاطة بتقدم الأخير بهدف نظيف في ذهاب نهائي كأس فلسطين لكرة القدم في ملعب رفح البلدي جنوبي قطاع غزة.تأسس نادي خدمات رفح بمساعدة من وكالة الغوث الدولية عام 1951م ليكون متنفساً لشباب محافظة رفح لممارسة هواياتهم الرياضية، و يهدف أيضا إلى إنشاء مؤسسة شبابية تعمل على تجميع الشباب من أبناء المخيم و تقديم العديد من الخدمات في كافة المجالات الرياضية و الاجتماعية و الثقافية.ويُعد مركز شباب بلاطة، أو كما يُسميه الجمهور الجدعان،نادي رياضي ثقافي اجتماعي تأسس عام 1954 في مخيم بلاطة المقام في مدينة نابلس على أراضي قرية بلاطة.ومن أبرز إنجازات النادي حصوله على عدة بطولات منها بطولة المملكة، وكأس فلسطين مرتين عام 1996 وعام 2019، على كأس الشهيد ياسر عرفات عام 2017.