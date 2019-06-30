الوفد الطبي الفرنسي يجري "15" عملية جراحية معقدة بمجمع الشفاء الطبي

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الوفد الطبي الفرنسي برئاسة البروفيسور " كريستوف أوبرلاين"، خلال زيارته لمجمع الشفاء الطبي 15 عملية جراحية معقدة تابعة لقسم جراحة اليد والأعصاب الطرفية معظمها كانت لمصابي مسيرات العودة الكبرى.



و قدم د. أشرف البياع رئيس قسم جراحة اليد والأعصاب الطرفية بالمجمع، شكره للطاقم الطبي الفرنسي لجهودهم المبذولة في علاج المرضي خاصة الجرحى منهم ، مبينا ان بعض العمليات التي أجراها الوفد معقدة وطويلة واستمرت لعدة ساعات .



وثمن دور الطواقم الطبية المحلية المساهمة في إنجاح هذه الزيارة ، موضحا أن استمرار هذه الزيارات لها أثر في تحسن المهارات الجراحية والتشخيصية لدى الطاقم الطبي المحلي .



يذكر أن الوفد عاين ما يقارب من "60" حالة و انه بصدد تكرار الزيارة لقطاع غزة بعد خمسه أشهر لاستكمال المسيرة العلاجية للجرحى و المرضى.