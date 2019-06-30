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شؤون فلسطينية

"حماية المستهلك": ضبط واتلاف سلع فاسدة جنوب قطاع غزة

"حماية المستهلك": ضبط واتلاف سلع فاسدة جنوب قطاع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 نظمت طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب الوسطى جولات تفتيشية تم خلالها من ضبط وإتلاف 160 لتر من الزيوت النباتية غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية، واتلاف كميات من التمر محشو باللوز غير صالح للاستخدام الادمي تم تحويل الملف إلى الوحدة القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وياتى ذلك في إطار متابعتها للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

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