الاحتلال يغلق مدخل بيت فجار الرئيسي بشكل مفاجئ

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال اليوم الأحد، مدخل بيت فجار جنوب بيت لحم بشكل مفاجئ.



وأفاد مصدر أمني للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي الغربي للبلدة، مع توافد دوريات من جيش الاحتلال في المنطقة، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.