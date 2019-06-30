مقتل شاب سوداني بالرصاص تزامنا مع احتجاجات للمعارضة





واقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من حزيران/يونيو الجاري ساحة اعتصام القوى المعارضة التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.



قتل شاب سوداني، اليوم الأحد، بالرصاص تزامنا مع احتجاجات واسعة لقوى المعارضة السودانية للمطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلى المدنيين.وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، "ارتقى قبل قليل الشهيد محمد- عشريني- بمدينة عطبرة، إثر إصابته برصاصة في الصدر".ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية، وفق "سبوتنك".