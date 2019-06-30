عاجل

  • بدء مباراة خدمات رفح ومركز شباب بلاطة في ذهاب نهائي كأس فلسطين لكرة القدم

  • السودان: المتظاهرون يحاولون التوجه إلى مقر وزارة الدفاع في الخرطوم

  • انطلاق مباراة الذهاب من نهائي كأس فلسطين بين فريق بلاطة وخدمات رفح

مباشر | مظاهرات حاشدة في جميع المدن السودانية

عربي

مقتل شاب سوداني بالرصاص تزامنا مع احتجاجات للمعارضة

مقتل شاب سوداني بالرصاص تزامنا مع احتجاجات للمعارضة
صورة تعبيرية
قتل شاب سوداني، اليوم الأحد، بالرصاص تزامنا مع احتجاجات واسعة لقوى المعارضة السودانية للمطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلى المدنيين.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، "ارتقى قبل قليل الشهيد محمد- عشريني- بمدينة عطبرة، إثر إصابته برصاصة في الصدر".

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية، وفق "سبوتنك". 

واقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من حزيران/يونيو الجاري ساحة اعتصام القوى المعارضة التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

أخبار ذات صلة

مقتل شاب.. آلاف السودانيين يتظاهرون في الخرطوم وعدد من مدن السودان

مقتل شاب.. آلاف السودانيين يتظاهرون في الخرطوم وعدد من مدن السودان

&#34;لبنان&#34; تتراجع عن &#34;الانتقام&#34; من أصحاب &#34;الجرائم البسيطة&#34;

"لبنان" تتراجع عن "الانتقام" من أصحاب "الجرائم البسيطة"

تسجيل &#34;جنسي&#34; بين أسباب الاعتداء على اللبنانيين بكازاخستان.. وفيديو جديد للإشكال

تسجيل "جنسي" بين أسباب الاعتداء على اللبنانيين بكازاخستان.. وفيديو جديد للإشكال

انطلاق مظاهرات حاشدة في كافة المدن السودانية

انطلاق مظاهرات حاشدة في كافة المدن السودانية

نتنياهو يُشيد بوزير الخارجية البحريني ويؤكد: نُطبع علاقاتنا مع الدول العربية تدريجيًا

نتنياهو يُشيد بوزير الخارجية البحريني ويؤكد: نُطبع علاقاتنا مع الدول العربية تدريجيًا

البحرين تُهاجم قطر والجزيرة بسبب برنامج &#34;ما خفي أعظم&#34;

البحرين تُهاجم قطر والجزيرة بسبب برنامج "ما خفي أعظم"

بـ 250 مليون دولار.. بن جاسم يشتري ربع إمبراطورية ملياردير بريطاني

بـ 250 مليون دولار.. بن جاسم يشتري ربع إمبراطورية ملياردير بريطاني

عائلة الطفل إيلان كردي ترفض إنتاج فيلم عن وفاته

عائلة الطفل إيلان كردي ترفض إنتاج فيلم عن وفاته

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

&#34;حماية المستهلك&#34;: ضبط واتلاف سلع فاسدة جنوب قطاع غزة

"حماية المستهلك": ضبط واتلاف سلع فاسدة جنوب قطاع غزة

بالارقام:&#34;الإقتصاد&#34; تكشف عن الناتج المحلي والمؤشرات الاقتصادية وحركة المعابر لقطاع غزة

بالارقام:"الإقتصاد" تكشف عن الناتج المحلي والمؤشرات الاقتصادية وحركة المعابر لقطاع غزة

الاحتلال يغلق مدخل بيت فجار الرئيسي بشكل مفاجئ

الاحتلال يغلق مدخل بيت فجار الرئيسي بشكل مفاجئ

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين أمام مقر الصليب الأحمر الدولي

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين أمام مقر الصليب الأحمر الدولي

فروانة يبعث برسالة احتجاج ومناشدة لوزيرة الصحة الفلسطينية

فروانة يبعث برسالة احتجاج ومناشدة لوزيرة الصحة الفلسطينية

عائلة الشهيد العقيد &#34;داوود عبد الجواد&#34; تناشد الرئيس عباس صرف مستحقات والدهم

عائلة الشهيد العقيد "داوود عبد الجواد" تناشد الرئيس عباس صرف مستحقات والدهم

دعوات للتصعيد ضد الاحتلال في القدس

دعوات للتصعيد ضد الاحتلال في القدس

منوعات

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

&#34;ستكون ليلتي الأخيرة&#34;.. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

"ستكون ليلتي الأخيرة".. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

عربي

مقتل شاب سوداني بالرصاص تزامنا مع احتجاجات للمعارضة

مقتل شاب سوداني بالرصاص تزامنا مع احتجاجات للمعارضة

&#34;لبنان&#34; تتراجع عن &#34;الانتقام&#34; من أصحاب &#34;الجرائم البسيطة&#34;

"لبنان" تتراجع عن "الانتقام" من أصحاب "الجرائم البسيطة"

انطلاق مظاهرات حاشدة في كافة المدن السودانية

انطلاق مظاهرات حاشدة في كافة المدن السودانية

بـ 250 مليون دولار.. بن جاسم يشتري ربع إمبراطورية ملياردير بريطاني

بـ 250 مليون دولار.. بن جاسم يشتري ربع إمبراطورية ملياردير بريطاني