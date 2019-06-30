بيرتس: إذا ترأست حزب العمل لن يكون نتنياهو رئيساً للحكومة

عضو الكنيست عمير بيرتس

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو حزب العمل والمرشح لرئاسته، عضو الكنيست عمير بيرتس، "إذا كنت رئيساً لحزب العمل، فلن يكون نتنياهو رئيسًا للوزراء.



جاء ذلك خلال مؤتمر أمام نشطاء الحزب قبل إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب، وفق القناة العبرية السابعة.



وأضاف بيرتس: "تشير جميع الاستطلاعات إلى أن حزب العمل برئاسة سيقفز إلى 15 مقعدًا، أربعة منها ستأتي من الكتلة اليمينية، لذلك سنحقق النصر في معسكر يسار الوسط".