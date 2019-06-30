شؤون فلسطينية

فروانة يبعث برسالة احتجاج ومناشدة لوزيرة الصحة الفلسطينية

فروانة يبعث برسالة احتجاج ومناشدة لوزيرة الصحة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أرسل عبد الناصر عوني فروانة  احتجاج ومناشدة إلى وزيرة الصحة الفلسطينية جاء نصها كما وصلت "دنيا الوطن" كالتالي:

الأخت المناضلة/ مي كيلة .. حفظها الله
وزيرة الصحة الفلسطينية 
تحية حارة وبعد

الموضوع: كان لدىّ تحويلة جاهزة لابنتي، التي تعاني من مرض (سرطان الدم) وأجريت لها من قبل عملية زراعة نخاع، وقد أرسلتها قبل 4 شهور حسب النظام والأصول لتحديث تاريخها. وبفعل المماطلة، فقدت اليوم التحويلة، ومواعيد المستشفى. وأحتاج الى تحويلة ومواعيد جديدة لإجراء الفحوصات السنوية.!

الأخت المناضلة

نهديكم أحر التحيات ونقدر عاليا جهودكم، وندرك حجم المهام الموكلة اليكم منذ أن توليتم مهمتكم الجديدة كوزيرة للصحة، لذلك بات من الصعب علينا التواصل المباشر مع حضرتكم. لذا لجأنا لهذه الطريقة لعل رسالتنا تصلكم، أو أن أحدا من الأخوة الأصدقاء يساعدنا في ايصالها لكم.

معالي الوزيرة

وبالإشارة الى الموضوع أعلاه فان ابنتي (مها عبد الناصر فروانة) تعاني منذ سنوات من مرض سرطان الدم (اللوكيميا) وأجريت لها من قبل عملية زراعة نخاع، وتحتاج الى إجراء فحوصات دورية. وكان لديها تحويلة صادرة عن وزارة الصحة،
واضطررنا لإرسالها لتجديد تاريخها، حسب النظام المعمول به في دائرة التحويلات، وأرفقنا معها تقرير ومواعيد جديدة صادرة عن وزارة الصحة وموقعة من الشخص المسؤول. وقد اعتمدت من قبل اللجنة الطبية بغزة وأرسلت الى رام الله بتاريخ
27-2-2019.

وللأسف لم نحصل على التحويلة المحدثة، كما وفقدنا مواعيد المستشفى أيضا، وعلى ضوء ذلك لم تتمكن المريضة من السفر وكذلك لم تتلق الرعاية الدورية، وكل ذلك بفعل مماطلة دائرة التحويلات.!

مع العلم أنه وخلال الفترة الماضية تواصلت مع دائرة التحويلات في غزة ورام الله، واصبحت مواظب على الحضور في مكتبها بغزة خلال الأسابيع الأخيرة، كما وتواصلت مؤخرا وأكثر من مرة مع د.هيثم الهدري مدير عام دائرة التحويلات. وللأسف الشديد التفاصيل هنا تحمل الكثير من الألم والمرارة ..!

وأخيرا لا يفوتني ان أتقدم بجزيل شكري وعميق تقديري لوزارة الصحة الفلسطينية وطواقمها المختلفة على كل ما قدموه لابنتي خلال فترة مرضها وعلاجها عبر السنوات الماضية.

أثق بمتابعتكم وأمل مساعدتكم في تحديث التحويلة، وتوفير مواعيد جديدة من المستشفى وبما يكفل لابنتي حقها في تلقي العلاج .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير 

للتواصل/
059936111
0598937083

يُذكر أن عبد الناصر عوني فروانة أسير محرر، و مختص في شؤون الأسرى والمحررين، عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة.

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