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نتنياهو يُشيد بوزير الخارجية البحريني ويؤكد: نُطبع علاقاتنا مع الدول العربية تدريجيًا

نتنياهو يُشيد بوزير الخارجية البحريني ويؤكد: نُطبع علاقاتنا مع الدول العربية تدريجيًا
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة
رام الله - دنيا الوطن
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتصريحات وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، التي أطلقها مؤخرًا، وقال فيها: إن إسرائيل وجدت لتبقى.

وأضاف نتنياهو، أنه ينبغي على الجميع سماع ما قاله وزير الخارجية البحريني، لأن إسرائيل هي دولة في الشرق الأوسط وجزء من التراث الإقليمي، وعلى الجميع أن يعي أن هنالك مكان للشعب اليهودي.

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة حكومته: إنه يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يصدق بأنه توجد هناك دول في المنطقة تريد تحقيق السلام وتشجع الفلسطينيين على القيام بذلك، متابعًا: "تصريحات الوزير البحريني، في غاية الأهمية وهي تأتي نتيجة السياسة التي ننتهجها التي تحول إسرائيل إلى قوة كبيرة في المنطقة وإلى قوة عالمية صاعدة".

وتابع: في الوقت الذي نتقرب فيه من الدول العربية ونطبّع تدريجيًا علاقاتنا معها، وفي الوقت الذي رحبنا فيه بالمؤتمر الذي عقد في البحرين الذي سعى قبل كل شيء آخر إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي عند الفلسطينيين وفي المنطقة بشكل عام، هاجم الفلسطينيون المؤتمر بشراسة، بشكل يناقض مصالحهم.

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