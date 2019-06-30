البرغوثي يُدين قيام الاحتلال باعتقال وزير القدس الهدمي



وقال البرغوثي: إن ممارسات الاحتلال ضد القدس وضواحيها، لن تثني أهل القدس عن الدفاع عن وجودهم وحقوقهم، ولن تنال من عزيمتهم في مقاومة الاحتلال وسياساته التهويدية.



‏وأضاف أن اعتقال ⁧‫إسرائيل‬⁩ لوزير شؤون ⁧‫القدس‬⁩، تصعيد خطير يثبت أن حكام إسرائيل لا يقيمون وزناً لا للسلطة ولا للاتفاقيات، و لم يعد ممكناً التأخر في تنفيذ قرارات ⁧‫المجلس المركزي‬⁩ والتحرر من هذه الاتفاقيات.

رام الله - دنيا الوطندان الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي.