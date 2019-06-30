البرغوثي يُدين قيام الاحتلال باعتقال وزير القدس الهدمي
رام الله - دنيا الوطن
دان الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي.
وقال البرغوثي: إن ممارسات الاحتلال ضد القدس وضواحيها، لن تثني أهل القدس عن الدفاع عن وجودهم وحقوقهم، ولن تنال من عزيمتهم في مقاومة الاحتلال وسياساته التهويدية.
وأضاف أن اعتقال إسرائيل لوزير شؤون القدس، تصعيد خطير يثبت أن حكام إسرائيل لا يقيمون وزناً لا للسلطة ولا للاتفاقيات، و لم يعد ممكناً التأخر في تنفيذ قرارات المجلس المركزي والتحرر من هذه الاتفاقيات.
دان الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي.
وقال البرغوثي: إن ممارسات الاحتلال ضد القدس وضواحيها، لن تثني أهل القدس عن الدفاع عن وجودهم وحقوقهم، ولن تنال من عزيمتهم في مقاومة الاحتلال وسياساته التهويدية.
وأضاف أن اعتقال إسرائيل لوزير شؤون القدس، تصعيد خطير يثبت أن حكام إسرائيل لا يقيمون وزناً لا للسلطة ولا للاتفاقيات، و لم يعد ممكناً التأخر في تنفيذ قرارات المجلس المركزي والتحرر من هذه الاتفاقيات.
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