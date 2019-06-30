شؤون فلسطينية

غنيم يُطلع أبو الغيط على نتائج الاجتماع الوزاري العربي للمياه

غنيم يُطلع أبو الغيط على نتائج الاجتماع الوزاري العربي للمياه
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أهم نتائج اجتماع الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، واستعراض واقع وتحديات قطاع المياه الفلسطيني. 

جاء ذلك، خلال لقاء، جرى بحضور رئيس قطاع فلسطين في الجامعة العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، و السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير المناوب لفلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، ومدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية الوزير المفوض، الدكتور جمال جاب الله، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة.

واسترض غنيم سير الاجتماع الوزاري، وأهم بنوده وقراراته الصادرة، مشدداً على أهمية دعم مساعي المجلس الرامية إلى تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي، ودعم الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة، والمتابعة الحثيثة للتحديات والقضايا المائية في المنطقة العربية.

وتطرق غنيم، خلال اللقاء، إلى رؤية وأهداف تأسيس شبكة خبراء المياه العربية "تحت الاحتلال" والتي تأتي تنفيذاً لتوصيات مؤتمر المياه العربية تحت الاحتلال، ولقرار المجلس الوزاري العربي للمياه الخاصة بممارسات الاحتلال في سرقة المياه العربية في فلسطين والجنوب اللبناني والجولان السوري المحتل، وضرورة تفعيلها في ظل تزايد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية المائية، واستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، وذلك لارتباطها بخطط اسرائيل التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية.

وطالب غنيم بضرورة تقديم كافة الدعم اللازم للشبكة لتكون فاعلة في تحقيق رؤيتها، والتي تطالب بالحقوق المائية للشعوب العربية تحت الاحتلال استنادا إلى القوانين والمعهدات الدولية.

من جانبه، أكد أبو الغيط على أهمية ما يقوم به المجلس الوزاري العربي للمياه، والذي يخدم قطاعاً يؤثر على الحياة والتنمية للشعوب العربية، وخصوصاً في هذه المرحلة، والتي تواجه في المنطقة العربية تحديات صعبة، مؤكداً التزام الجامعة العربية بمساندة المسعى الفلسطيني لتأمين وصول إمدادات المياه اللازمة للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها شريان الحياة للدولة الفلسطينية، وعصب نشاطات الحياة اليومية، وأن الحق في المياه هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يمثل في ذات الوقت أحد الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني.

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