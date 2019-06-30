وزير المياه الكويتي: دعم قطاع المياه الفلسطيني يصب في تحقيق رؤية الكويت

وتناقش الطرفان خلال اللقاء في العديد من القضايا، منها آليات التعاون لتنفيذ قرارت المجلس الوزاري العربي للمياه، واقتراح العديد من الحلول التي بامكانها تعزيز العمل العربي المشترك لخدمة القضايا المائية، واتفقا على تعزيز التواصل في المرحلة المقبلة؛ لتباحث أكثر في القضايا المطروحة.



بدوره، ثمن غنيم في بداية اللقاء، مواقف الحكومة الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية، وخصوصاً في هذه المرحلة، والتي تشهد تحركات سياسية، تستهدف ملفات الحل النهائي، مثمناً في نفس الاطار الدعم الذي قدمته الحكومة الكويتية لبرنامج محطة التحلية المركزية، والذي مكن سلطة المياه من البدء بتنفيذ الخط الناقل الجنوبي للمحطة، كما أثنى على رغبة الكويت بدعم قطاع المياه الفلسطيني من خلال تبادل الخبرات، ونقل المعرفة في مجالات التحلية ومعالجة المياه.



وأعرب غنيم عن تطلعه لتفعيل اتفاقية التعاون مع وزارة الكهرباء والمياه الكويتية، للبدء من الاستفادة من الخبرة الكويتية الكبيرة في العديد من المجالات، والتي يمكن أن تخدم الهدف المشترك في دعم قطاع المياه الفلسطيني، كما طالب نظيره الكويتي بدعم شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال، لتكون منصة فاعلة في الدفاع عن الحقوق المائية العربية المحتلة.

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور خالد الفاضل، وزير البترول والكهرباء والماء الكويتي على دعم بلاده للقضية الفلسطينية، ولمساندة للموقف الفلسطيني المتمسك بحقوقه الشرعية، معتبراً أن الأساس في موقف بلاده، هو دعم الخيار الفلسطيني والثوابت الفلسطينية المنبثقة عن القوانين والشرعية الدولية، معتبراً أن دعم قطاع المياه الفلسطيني، يصب في تحقيق رؤية بلاده في دعم صمود الشعب الفلسطيني.وأعرب الفاضل خلال لقائه برئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، على هامش اجتماع الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي، عن استعداده لدعم شبكة الخبراء بعد دراسة مجالات الدعم المقترحة من الجانب الفلسطيني، مشيداً بالخطوات المتمثلة بتأسيس الشبكة، ومنوهاً إلى أهمية التعاون لتفعيل دورها في تحقيق أهدافها.