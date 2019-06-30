إدارة المقاصد تُناشد الهيئات الدولية بالتدخل لوقف الاقتحام الإسرائيلي المتكرر للمستشفى

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رام الله - دنيا الوطن

دان مجلس إدارة مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، اقتحام وحدة خاصة من قوات الاحتلال، ساحات المستشفى بعد منتصف ليل أمس، ودخول عدة سيارات تابعة لشرطة الاحتلال إلى ساحة المستشفى.



وقالت إدارة المستشفى: إن قوة إسرائيلية، اقتحمت المستشفى بذريعة إلقاء القبض على أحد المصابين، والذي كان قد غادر المستشفى قبل لحظات من وصولهم.



وناشد د. بسام أبو لبدة، مدير عام مستشفى المقاصد، كافة الهيئات الحقوقية الدولية التي تعنى بمجال حقوق الإنسان، وحماية حق المريض؛ إلى التدخل من أجل توفير الحماية للمستشفى الذي يتعرض بشكل متكرر لاقتحامات قوات الاحتلال؛ بذريعة البحث عن مصابين وجرحى، معتبراً أن هذه الانتهاكات تنافي وتناهض كافة القوانين والأعراف الدولية، التي تحفظ حقوق الإنسان، وتقضي بحماية المصابين والمرضى، وتمنع الدخول إلى المستشفيات بالأسلحة.