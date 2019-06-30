شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفرج عن الوزير فادي الهدمي بعد ساعات من اعتقاله

الاحتلال يُفرج عن الوزير فادي الهدمي بعد ساعات من اعتقاله
الوزير فادي الهد
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الأحد، عن وزير القدس، فادي الهدمي، بعد التحقيق معه لعدة ساعات في مركز الاعتقال والتوقيف (المسكوبية) غربي القدس، دون شروط مقيدة.

وقال المحامي مهند جبارة، الذي ترافع عن الوزير الهدمي: إن الاعتقال، جاء بسبب الضغوطات التي مارسها اليمين الإسرائيلي المتطرف في الأيام الأخيرة، ضد حكومة الاحتلال في أعقاب الجولة الأخيرة للوزير الهدمي مع الرئيس التشيلي في المسجد الأقصى، مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، وفق وكالة (وفا).

وقال جبارة: إن الاحتلال اعتقل في الساعة الخامسة من فجر اليوم الوزير الهدمي من منزله في حي الصوانة بالقدس، لافتاً إلى أنه رفض التجاوب بأي شكل من الأشكال مع محققي مخابرات الاحتلال، وأصر على حقه في اللقاء بمحاميه قبيل البدء بالتحقيقات، مشيراً إلى أن التحقيقات معه بدأت في (المسكوبية) عقب لقائه بمحاميه.

وبين المحامي أن التحقيق تركز حول "ادعاء الشرطة الإسرائيلية بأن الهدمي مسّ بالسيادة الإسرائيلية في القدس خلال الأسبوع الأخير، وعلى رأسها الجولة التي قام بها الهدمي في الحرم القدسي الشريف مع رئيس تشيلي.

وأكد "أن اعتقال الوزير الهدمي هو اعتقال سياسي لإرضاء اليمين المتطرف، الذي هاجم الشرطة، واعترض على زيارة الرئيس التشيلي للأقصى، ومرافقته لمسؤولين فلسطينيين كبار".

أخبار ذات صلة

فروانة يبعث برسالة احتجاج ومناشدة لوزيرة الصحة الفلسطينية

فروانة يبعث برسالة احتجاج ومناشدة لوزيرة الصحة الفلسطينية

عائلة الشهيد العقيد &#34;داوود عبد الجواد&#34; تناشد الرئيس عباس صرف مستحقات والدهم

عائلة الشهيد العقيد "داوود عبد الجواد" تناشد الرئيس عباس صرف مستحقات والدهم

دعوات للتصعيد ضد الاحتلال في القدس

دعوات للتصعيد ضد الاحتلال في القدس

البرغوثي يُدين قيام الاحتلال باعتقال وزير القدس الهدمي

البرغوثي يُدين قيام الاحتلال باعتقال وزير القدس الهدمي

التشريعي بغزة يعقد اجتماعه الدوري.. وهذا ما جاء فيه

التشريعي بغزة يعقد اجتماعه الدوري.. وهذا ما جاء فيه

غنيم يُطلع أبو الغيط على نتائج الاجتماع الوزاري العربي للمياه

غنيم يُطلع أبو الغيط على نتائج الاجتماع الوزاري العربي للمياه

وزير المياه الكويتي: دعم قطاع المياه الفلسطيني يصب في تحقيق رؤية الكويت

وزير المياه الكويتي: دعم قطاع المياه الفلسطيني يصب في تحقيق رؤية الكويت

إدارة المقاصد تُناشد الهيئات الدولية بالتدخل لوقف الاقتحام الإسرائيلي المتكرر للمستشفى

إدارة المقاصد تُناشد الهيئات الدولية بالتدخل لوقف الاقتحام الإسرائيلي المتكرر للمستشفى

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

فروانة يبعث برسالة احتجاج ومناشدة لوزيرة الصحة الفلسطينية

فروانة يبعث برسالة احتجاج ومناشدة لوزيرة الصحة الفلسطينية

عائلة الشهيد العقيد &#34;داوود عبد الجواد&#34; تناشد الرئيس عباس صرف مستحقات والدهم

عائلة الشهيد العقيد "داوود عبد الجواد" تناشد الرئيس عباس صرف مستحقات والدهم

دعوات للتصعيد ضد الاحتلال في القدس

دعوات للتصعيد ضد الاحتلال في القدس

البرغوثي يُدين قيام الاحتلال باعتقال وزير القدس الهدمي

البرغوثي يُدين قيام الاحتلال باعتقال وزير القدس الهدمي

التشريعي بغزة يعقد اجتماعه الدوري.. وهذا ما جاء فيه

التشريعي بغزة يعقد اجتماعه الدوري.. وهذا ما جاء فيه

غنيم يُطلع أبو الغيط على نتائج الاجتماع الوزاري العربي للمياه

غنيم يُطلع أبو الغيط على نتائج الاجتماع الوزاري العربي للمياه

وزير المياه الكويتي: دعم قطاع المياه الفلسطيني يصب في تحقيق رؤية الكويت

وزير المياه الكويتي: دعم قطاع المياه الفلسطيني يصب في تحقيق رؤية الكويت

إدارة المقاصد تُناشد الهيئات الدولية بالتدخل لوقف الاقتحام الإسرائيلي المتكرر للمستشفى

إدارة المقاصد تُناشد الهيئات الدولية بالتدخل لوقف الاقتحام الإسرائيلي المتكرر للمستشفى

منوعات

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

&#34;ستكون ليلتي الأخيرة&#34;.. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

"ستكون ليلتي الأخيرة".. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

عربي

انطلاق مظاهرات حاشدة في كافة المدن السودانية

انطلاق مظاهرات حاشدة في كافة المدن السودانية

بـ 250 مليون دولار.. بن جاسم يشتري ربع إمبراطورية ملياردير بريطاني

بـ 250 مليون دولار.. بن جاسم يشتري ربع إمبراطورية ملياردير بريطاني

عائلة الطفل إيلان كردي ترفض إنتاج فيلم عن وفاته

عائلة الطفل إيلان كردي ترفض إنتاج فيلم عن وفاته

كازاخستان تكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على العمال العرب

كازاخستان تكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على العمال العرب