المفتي العام يُدين الهجمة ضد القدس وأهلها





ودان المفتي العام، احتجاز سلطات الاحتلال جثمان الشهيد، مبيناً أن هذه الممارسات تتناقض مع الشرائع السماوية التي حفظت الإنسان وكرامته، سواء أكان حياً أم ميتاً.



من جانب آخر، دان المفتي الحصار الذي تمارسه سلطات الاحتلال على مدينة القدس وضواحيها، والذي يهدف إلى تهويد هذه المدينة، مؤكداً على أن المقدسيين سوف يبقون السدنة الأمناء والحرس المدافعين عن هذه الأرض المقدسة، مهما أوغل الاحتلال في اعتداءاته، كما دان قيام سلطات الاحتلال بحفر أنفاق في منطقة سلوان، أسفل البيوت العربية، محذراً من أن هذه الحفريات تشكل خطراً على حياة المواطنين، محملاً الإدارة الأمريكية والتخادل العربي والصمت الدولي، المسؤولية عن هذه الانتهاكات، ومطالباً العالم أجمع والدول الصديقة والمؤسسات الدولية، بضرورة التحرك لوقف هذه الممارسات قبل فوات الأوان.

وأضاف، أن هذه السلطات لم تكتف بإعدام الشهيد بدم بارد، بل قامت بالاعتداء على الطواقم الطبية، واقتحمت المشافي، وهذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية، التي تمنع الاعتداء على المراكز الطبية.