الاحتلال يُوافق على تسليم جثمان الشهيد عبيد بشروط والعائلة ترفض

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية، أبلغت بموافقتها على تسليم جثمان الشهيد محمد سمير عبيد بعدة شروط، لكن العائلة رفضت استلام الجثمان بأي شروط إسرائيلية.



وأضافت، أن سلطات الاحتلال، اشترطت لتسليم الجثمان دفنه في مقبرة باب الزاهرة خارج حدود العيسوية في ساعات المساء، وحضور 50 شخصاً فقط في جنازته والدفن، وعدم رفع الأعلام والرايات خلال الجنازة، ودفع كفالة قيمتها 25 ألف شيكل لضمان تنفيذ الشروط.



وأكدت الهيئة، أن عائلة الشهيد، رفضت كافة الشروط لتسليم الجثمان.