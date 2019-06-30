فصيل فلسطيني يُوجّه رسالة لمبعوث ترامب

رام الله - دنيا الوطن

عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن استهجانها لتصريحات جيسون غرينبلات، المبعوث الأميركي إلى المنطقة، وترحيبه بإطلاق السلطة الفلسطينية لسراح رجل الأعمال صالح أبو ميالة، الذي كان قد شارك في ورشة البحرين.





ورأت الجبهة في انحياز غرينبلات لصالح أبو ميالة، وتجاهله آلاف الأسرى والأسيرات، والمعتقلين في سجون الاحتلال، ومن بينهم أطفال، ومرضى، سياسة فاقعة في عدائها لشعبنا ولحقه في الحرية، وموقفاً يكشف حقيقة ما تضمره الإدارة الأميركية لشعبنا ولمستقبله.







وأضافت الجبهة، في بيان صحفي، الأحد: "الإدارة الأمريكية تنحاز للذين يخضعون لإرادتها، وتجاهر بالعداء للشعوب المكافحة والحريصة على حرياتها وسيادة أوطانها وصون ثرواتها".

وأشارت إلى أن موقف غرينبلات، يكشف في الوقت نفسه الكذبة الأمريكية فيما تسميه حرصها على حقوق الإنسان، فالإنسان وفق معايير إدارة غرينبلات، هو الإنسان الذي يربط مصالحه ومصالح شعبه بالمصالح الأمبريالية للولايات المتحدة الأميركية.