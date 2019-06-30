عاجل

  • الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن وزير القدس فادي الهدمي بعد احتجازه لعدة ساعات

شؤون فلسطينية

فصيل فلسطيني يُوجّه رسالة لمبعوث ترامب

فصيل فلسطيني يُوجّه رسالة لمبعوث ترامب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن استهجانها لتصريحات جيسون غرينبلات، المبعوث الأميركي إلى المنطقة، وترحيبه بإطلاق السلطة الفلسطينية لسراح رجل الأعمال صالح أبو ميالة، الذي كان قد شارك في ورشة البحرين.

ورأت الجبهة في انحياز غرينبلات لصالح أبو ميالة، وتجاهله آلاف الأسرى والأسيرات، والمعتقلين في سجون الاحتلال، ومن بينهم أطفال، ومرضى، سياسة فاقعة في عدائها لشعبنا ولحقه في الحرية، وموقفاً يكشف حقيقة ما تضمره الإدارة الأميركية لشعبنا ولمستقبله.

وأضافت الجبهة، في بيان صحفي، الأحد: "الإدارة الأمريكية تنحاز للذين يخضعون لإرادتها، وتجاهر بالعداء للشعوب المكافحة والحريصة على حرياتها وسيادة أوطانها وصون ثرواتها".

وأشارت إلى أن موقف غرينبلات، يكشف في الوقت نفسه الكذبة الأمريكية فيما تسميه حرصها على حقوق الإنسان، فالإنسان وفق معايير إدارة غرينبلات، هو الإنسان الذي يربط مصالحه ومصالح شعبه بالمصالح الأمبريالية للولايات المتحدة الأميركية.

أخبار ذات صلة

المفتي العام يُدين الهجمة ضد القدس وأهلها

المفتي العام يُدين الهجمة ضد القدس وأهلها

الاحتلال يُوافق على تسليم جثمان الشهيد عبيد بشروط والعائلة ترفض

الاحتلال يُوافق على تسليم جثمان الشهيد عبيد بشروط والعائلة ترفض

الديمقراطية: لا تراجع عن القرارات التي تضمن لشعبنا حقه بالعودة وتقرير مصيره

الديمقراطية: لا تراجع عن القرارات التي تضمن لشعبنا حقه بالعودة وتقرير مصيره

الشيخ: اعتقال وزير القدس سياسة احتلالية لمنع نشاط السلطة بالمدينة

الشيخ: اعتقال وزير القدس سياسة احتلالية لمنع نشاط السلطة بالمدينة

غنيم لنظيره العراقي: نطالب بدعم شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال

غنيم لنظيره العراقي: نطالب بدعم شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال

الخارجية والمغتربين: فريق ترامب يشجع الاحتلال وتجاوز الخطوط الحمراء في عدوانه

الخارجية والمغتربين: فريق ترامب يشجع الاحتلال وتجاوز الخطوط الحمراء في عدوانه

اشتية: الاحتلال يَستهدف كل من يعمل لأجل القدس والحكومة ملتزمة بواجبها

اشتية: الاحتلال يَستهدف كل من يعمل لأجل القدس والحكومة ملتزمة بواجبها

الاحتلال يعتقل (24) مواطناً بينهم وزير القدس

الاحتلال يعتقل (24) مواطناً بينهم وزير القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: لا تراجع عن القرارات التي تضمن لشعبنا حقه بالعودة وتقرير مصيره

الديمقراطية: لا تراجع عن القرارات التي تضمن لشعبنا حقه بالعودة وتقرير مصيره

الشيخ: اعتقال وزير القدس سياسة احتلالية لمنع نشاط السلطة بالمدينة

الشيخ: اعتقال وزير القدس سياسة احتلالية لمنع نشاط السلطة بالمدينة

غنيم لنظيره العراقي: نطالب بدعم شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال

غنيم لنظيره العراقي: نطالب بدعم شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال

الخارجية والمغتربين: فريق ترامب يشجع الاحتلال وتجاوز الخطوط الحمراء في عدوانه

الخارجية والمغتربين: فريق ترامب يشجع الاحتلال وتجاوز الخطوط الحمراء في عدوانه

الاحتلال يعتقل (24) مواطناً بينهم وزير القدس

الاحتلال يعتقل (24) مواطناً بينهم وزير القدس

وزارة الأشغال تتسلم التخصيص المالي لمشروع إنشاء وحدات سكنية شمال القطاع

وزارة الأشغال تتسلم التخصيص المالي لمشروع إنشاء وحدات سكنية شمال القطاع

غيث يُحذر من تصاعد حدة التوتر جراء السياسات الإسرائيلية التعسفية بالمدينة المقدسة

غيث يُحذر من تصاعد حدة التوتر جراء السياسات الإسرائيلية التعسفية بالمدينة المقدسة

أبوغزالة: أدين بالفضل للبنان وأهل الجنوب لاستضافتي كلاجئ فلسطيني

أبوغزالة: أدين بالفضل للبنان وأهل الجنوب لاستضافتي كلاجئ فلسطيني

منوعات

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

&#34;ستكون ليلتي الأخيرة&#34;.. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

"ستكون ليلتي الأخيرة".. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

عربي

بـ 250 مليون دولار.. بن جاسم يشتري ربع إمبراطورية ملياردير بريطاني

بـ 250 مليون دولار.. بن جاسم يشتري ربع إمبراطورية ملياردير بريطاني

عائلة الطفل إيلان كردي ترفض إنتاج فيلم عن وفاته

عائلة الطفل إيلان كردي ترفض إنتاج فيلم عن وفاته

كازاخستان تكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على العمال العرب

كازاخستان تكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على العمال العرب

المجلس العسكري السوداني يكشف تفاصيل محاولتي انقلاب بعد عزل البشير

المجلس العسكري السوداني يكشف تفاصيل محاولتي انقلاب بعد عزل البشير