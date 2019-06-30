دولي

صحفي إسرائيلي: نتنياهو مستعد للتحالف مع "داعش" مقابل عدم محاكمته

صحفي إسرائيلي: نتنياهو مستعد للتحالف مع "داعش" مقابل عدم محاكمته
رام الله - دنيا الوطن
هاجم صحفي إسرائيلي، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بمحاولة إقامة أية حكومة، تقر تعديل قانون الحصانة الذي يمنع محاكمته بصفته عضواً في الكنيست (البرلمان).

وكتب الصحفي بن كسبيت في صحيفة (معاريف) أن نتنياهو "مستعد للتحالف مع تنظيم (داعش) لو كان له ممثلون في الكنيست، من أجل النجاة بنفسه من المحاكمة في قضايا الفساد المشتبه فيها بارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

وأضاف بن كسبيت، المعروف بتوجيهه انتقادات شديدة لرئيس الوزراء وعائلته، أن نتنياهو وخلال محاولاته إقامة حكومة بعد فوزه في الانتخابات، "توسل" للأحزاب الدينية الحريدية (يهدوت هتوراه وشاس) ولأفيغدور ليبرمان (زعيم حزب إسرائيل بيتنا) للتنازل عن مواقفهم المتعارضة تجاه قانون التجنيد، وبعد فشله في إقناعهما عرض نصف الحكومة على حزب العمل (يساري معارض)، رغم أن نتنياهو سبق وأن "هدر دماء اليساريين" (بوصفهم خونة).

وتابع الصحفي الإسرائيلي، "مع رفض حزب العمل هذا العرض، عرض نتنياهو منصبين وزاريين على زعيم الحزب آفي جاباي ومسؤولا آخر في الحزب هو "طال روسو" مقابل التصويت لصالح منح ائتلافه الحكومي الثقة في الكنيست".

وأضاف "بعد رفضهما هذا العرض توجه نتنياهو إلى بيني غانتس (زعيم حزب أزرق-أبيض المعارض) عارضا عليه إقامة حكومة وحدة، ومع رفض غانتس هذا العرض، وفي لحظة يأس، عرض نتنياهو على غانتس تناوب رئاسة الوزراء معه، أي أن يتولاها نتنياهو لمدة سنتين ثم غانتس في السنتين التاليتين، وبعد فشله في ذلك، حاول نتنياهو كما يبدو استمالة الأحزاب العربية في الكنيست، ولم يوفق في ذلك أيضاً".

بن كسبيت أضاف أنه لو كان لـ"داعش" عدد من المقاعد في الكنيست فربما سيحاول نتنياهو أن يفاوضهم على دخول حكومته.

ولعدم وجود "داعشيين" في البرلمان فإن نتنياهو سيسعى إلى ضم من هم أسوأ من "الداعشيين" إلى حزب الليكود حسب وصفه، أي "اييلت شاكيد" مهما كان الثمن.

وتولت أييلت شاكيد منصب وزيرة العدل في الحكومة السابقة، وكانت قيادية مع وزير التعليم السابق، نفتالي بينيت، في حزب "البيت اليهودي" قبل انشقاقهما عنه وتشكيل حزب "اليمين الجديد" الذي لم يتمكن من الفوز بأي مقعد في الكنيست في الانتخابات الماضية نيسان/ أبريل، ومعروف عنهما شدة تطرفها خاصة ضد الفلسطينيين.

ويسعى نتنياهو إلى تعديل قانون الحصانة في الكنيست، وينص القانون حالياً على أن عضو الكنيست ليس محصناً أمام المحاكم الإسرائيلية، وفي حالة توجيه تهم جنائية له فيمكن أن يطلب من أعضاء الكنيست التصويت على منحه الحصانة.

وتم تعديل القانون عام 2005، وكان القانون السابق يمنح الحصانة بشكل آلي لأعضاء الكنيست، وترفع بالتصويت في حالة توجيه تهمة لأحدهم.

ويواجه نتنياهو إمكانية المحاكمة في ثلاث قضايا فساد مشتبه فيها بارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقدمت لائحة اتهام أولية ضده في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي، وسيتم البت باتخاذ قرار بتوجيه لائحة اتهام رسمية له بعد جلسة استماع في المحكمة حددها المستشار القضائي للحكومة بداية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

أخبار ذات صلة

الأورومتوسطي: سياسات إيطاليا حيال المهاجرين تُضاعف معاناتهم

الأورومتوسطي: سياسات إيطاليا حيال المهاجرين تُضاعف معاناتهم

مرشح للرئاسة الأمريكية يتهم ترامب بـ &#34;العنصرية والتشدد&#34;

مرشح للرئاسة الأمريكية يتهم ترامب بـ "العنصرية والتشدد"

إيران: العقوبات الأمريكية لم توقف صادراتنا النفطية

إيران: العقوبات الأمريكية لم توقف صادراتنا النفطية

شاهد: ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية

شاهد: ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية

طالبان تأمل في التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة

طالبان تأمل في التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة

كوريا الجنوبية: واشنطن وسيئول تتمسكان بإخلاء السلاح النووي من المنطقة

كوريا الجنوبية: واشنطن وسيئول تتمسكان بإخلاء السلاح النووي من المنطقة

إسرائيل تفقد ثلاث صخور قمرية

إسرائيل تفقد ثلاث صخور قمرية

لقاء بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية بمنطقة حدودية بين الكوريتين

لقاء بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية بمنطقة حدودية بين الكوريتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: لا تراجع عن القرارات التي تضمن لشعبنا حقه بالعودة وتقرير مصيره

الديمقراطية: لا تراجع عن القرارات التي تضمن لشعبنا حقه بالعودة وتقرير مصيره

الشيخ: اعتقال وزير القدس سياسة احتلالية لمنع نشاط السلطة بالمدينة

الشيخ: اعتقال وزير القدس سياسة احتلالية لمنع نشاط السلطة بالمدينة

غنيم لنظيره العراقي: نطالب بدعم شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال

غنيم لنظيره العراقي: نطالب بدعم شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال

الخارجية والمغتربين: فريق ترامب يشجع الاحتلال وتجاوز الخطوط الحمراء في عدوانه

الخارجية والمغتربين: فريق ترامب يشجع الاحتلال وتجاوز الخطوط الحمراء في عدوانه

الاحتلال يعتقل (24) مواطناً بينهم وزير القدس

الاحتلال يعتقل (24) مواطناً بينهم وزير القدس

وزارة الأشغال تتسلم التخصيص المالي لمشروع إنشاء وحدات سكنية شمال القطاع

وزارة الأشغال تتسلم التخصيص المالي لمشروع إنشاء وحدات سكنية شمال القطاع

غيث يُحذر من تصاعد حدة التوتر جراء السياسات الإسرائيلية التعسفية بالمدينة المقدسة

غيث يُحذر من تصاعد حدة التوتر جراء السياسات الإسرائيلية التعسفية بالمدينة المقدسة

أبوغزالة: أدين بالفضل للبنان وأهل الجنوب لاستضافتي كلاجئ فلسطيني

أبوغزالة: أدين بالفضل للبنان وأهل الجنوب لاستضافتي كلاجئ فلسطيني

منوعات

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

&#34;ستكون ليلتي الأخيرة&#34;.. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

"ستكون ليلتي الأخيرة".. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

عربي

بـ 250 مليون دولار.. بن جاسم يشتري ربع إمبراطورية ملياردير بريطاني

بـ 250 مليون دولار.. بن جاسم يشتري ربع إمبراطورية ملياردير بريطاني

عائلة الطفل إيلان كردي ترفض إنتاج فيلم عن وفاته

عائلة الطفل إيلان كردي ترفض إنتاج فيلم عن وفاته

كازاخستان تكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على العمال العرب

كازاخستان تكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على العمال العرب

المجلس العسكري السوداني يكشف تفاصيل محاولتي انقلاب بعد عزل البشير

المجلس العسكري السوداني يكشف تفاصيل محاولتي انقلاب بعد عزل البشير