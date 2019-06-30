غنيم لنظيره العراقي: نطالب بدعم شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

على هامش اجتماع الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي، التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، مع نظيره العراقي، الدكتور جمال العادلي، حيث تباحث الطرفان في آليات التعاون بين البلدين في المجال المائي.



وثمن غنيم في بداية اللقاء مواقف للحكومة العراقية الداعمة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، كما أثنى على المبادرات التي يقدمها العراق دائماً في جميع المحافل لدعم قطاع المياه الفلسطيني.



وأعرب غنيم عن تطلعه لتفعيل اتفاقية التعاون مع جمهورية العراق، للبدء بالاستفادة من الخبرة العراقية الكبيرة في تطوير ومواجهة تحديات الأمن المائي، كما طالب نظيره العراقي بدعم شبكة خبراء المياه العربية، تحت الاحتلال، لتكون منصة فاعلة في الدفاع عن الحقوق المائية العربية المحتلة.



من جانبه، أكد العادلي على ثبات الموقف العراقي الداعم للقضية الفلسطينية، رغم كل الظروف والضغوطات الخارجية، مشيداً بالجهود التي بذلت من الطرفين لإعداد واعتماد اتفاقية التعاون في المجال المائي بين البلدين، منوهاً أنها في المرحلة الأخيرة بانتظار اعتماد مجلس الوزراء العراقي؛ ليتم بعدها توقيعها والبدء بالتعاون بموجبها.



وفي ختام اللقاء، تناقش الطرفان في آليات التعاون لتنفيذ قرارت المجلس الوزاري العربي للمياه بشكل عام، والبنود المتعلقة بقضايا المياه في البلدين بشكل خاص.