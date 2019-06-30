اشتية: الاحتلال يَستهدف كل من يعمل لأجل القدس والحكومة ملتزمة بواجبها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن وزير القدس، فادي الهدمي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس.



وقال اشتية: "إن الهدمي منذ تسلمه مهامه عمل بكل إيمان وعزيمة لخدمة مدينته وأهلها، وسعى بكل طاقته لاستنهاض روح الشراكة بالقدس والتشبيك بين مكوناتها، وتنفيذ مشاريع لمواجهة التحديات التي يعيشها المقدسيون والحفاظ على هوية المدينة".



وأضاف رئيس الوزراء: "الاحتلال يستهدف أي فلسطيني يعمل من أجل القدس وأهلها، لكن الحكومة ستبقى ملتزمة بواجبها تجاه المدينة المقدسة، وسيستمر نشاطها التنموي فيها، وكذلك متابعة شؤون أهلها اليومية".



وطالب اشتية المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الوزير المعتقل، وإدانة سياسات الاحتلال في المدينة المقدسة والمحاولات المستمرة لتهويدها وتزوير هويتها، مؤكداً أن هذه الانتهاكات للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، تدمر أي فرصة مستقبلية للخوض في عملية سياسية.



كما استنكر رئيس الوزراء، حملة التنكيل الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي، تجاه سكان العيساوية شرقي القدس، والتي أدت أمس الأول لاستشهاد الشاب المقدسي محمد عبيد وإصابة آخرين.