شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل (24) مواطناً بينهم وزير القدس

الاحتلال يعتقل (24) مواطناً بينهم وزير القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (24) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، منذ مساء الأمس، وحتّى فجر اليوم الأحد.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال اعتقل وزير شؤون القدس، فادي الهدمي ضمن حملة اعتقالات تشنّها على مدينة القدس منذ ثلاثة أيام، طالت أكثر من (30) مواطناً، مشيراً إلى أن من بينهم (16) مواطناً، اعتقلتهم قوّات الاحتلال الليلة الماضية، وهم: حيدر وعلاء درباس، وقد اعتقلتهما بعد اقتحام مستشفى المقاصد، بالإضافة إلى كل من: علاء الدين سفيان، محمد خالد هليل، أحمد درباس، أحمد محمود، أسعد داري، عبد صايمة، عبد الله صيام، عبادة صيام، صلاح الدين صيام، محمد عوني صيام، مؤمن السلايمة، علاء جوهر، محمد جوهر وإيهاب اسعيد.

واعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: نصر عمار أبو عكر، إسماعيل طلب النطاح وعبد العاروري. بالإضافة إلى مواطنين من محافظة أريحا، وهما: جواد إبراهيم الصرفندي ومحمد كايد طلال السيوري.

فيما اعتقل الاحتلال المواطنين عمر ذياب العمور ودخل الله حابس العمور من بيت لحم.

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