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بـ 250 مليون دولار.. بن جاسم يشتري ربع إمبراطورية ملياردير بريطاني

بـ 250 مليون دولار.. بن جاسم يشتري ربع إمبراطورية ملياردير بريطاني
حمد بن جاسم
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (صاندي تايمز)، إن رجل الأعمال البريطاني البارز، ريتشارد كارينغ، بصدد إبرام صفقة لبيع 25% من إمبراطوريته التجارية إلى رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني.

وأوضحت الصحيفة، الأحد، أن كارينغ (71 عاماً)، وهو يملك مشاريع في مجال الأزياء والمطاعم والملاهي الفاخرة، وافق على شروط الصفقة التي تقدر بـ 200 مليون جنيه استرليني (أكثر من 250 مليون دولار).

كما تتيح الصفقة، حسب الصحيفة، لبن جاسم إمكانية بيع 25% إضافية من أسهم إمبراطورية كارينغ، استناداً إلى أدائها.

واضطر رجل الأعمال البريطاني لبيع جزء من إمبراطوريته بعد إعادة افتتاح الملهى المغلق Annabel’s الذي كلفه 65 مليون جنيه، وستتيح له هذه الصفقة فرصة لتسديد ديونه ومواصلة توسيع المشاريع الموجودة ضمن إمبراطوريته.

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