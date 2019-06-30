مرشح للرئاسة الأمريكية يتهم ترامب بـ "العنصرية والتشدد"





وقال بيرني أمام تجمع من الأفارقة الأمريكيين في مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو، "لدينا في الواقع رئيس عنصري ومتشدد، أتمنى لو لم يكن علي أن أقول ذلك لا يوجد عذر للعائلات البيضاء لامتلاك ثروة أكبر بعشرة أضعاف من الأسر السوداء"، وفق (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنوصف السيناتور بيرني ساندرز، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب بـ "عنصري ومتشدد".ووصف المحللون، أن خطاب بيرني جاء لاستقطاب تأييد من الأفارقة الأمريكيين.وجرت يوم الجمعة مناظرة ثانية لعشرة مرشحين آخرين في ميامي، سبقتها مناظرة مماثلة لعشرة آخرين، وهذه المناظرة تمت بين المرشحين العشرين من الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.وتصدر جو بايدن، المرشح الأوفر حظاً عن الحزب الديمقراطي، استطلاعات الرأي، فيما أعلن خلال المناظرة التي تمت يوم الجمعة، "أنه جاهز لقيادة هذا البلد، لأنه من المهم لنا أن نحيي روح هذه الأمة" التي "أنهكها" الملياردير الجمهوري.