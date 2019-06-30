وزارة الأشغال تتسلم التخصيص المالي لمشروع إنشاء وحدات سكنية شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن تسلم التخصيص المالي لمشروع إنشاء (111) وحدة سكنية شمال قطاع غزة، أبراج حي الندى- بقيمة مالية تبلغ (3.3) مليون يورو من روما، حيث سينطلق العمل بالمشروع خلال الأيام المقبلة.



وقال ناجي سرحان، وكيل الوزارة: إن هذا المشروع المهم، يتكون من 12 عمارة سكنية جديدة، تشمل على عدد وفير من الوحدات السكنية.



وأوضح سرحان، أن طاقم إدارة مشروع المنحة الإيطالية بالوزارة يتابع على مدار الأربعة شهور الماضية مع مكتب الوكالة الإيطالية بالقدس، اعتماد التخصيص المالي من بنك (CDP) في روما، حيث تم إرسال كافة الأوراق والوثائق الرسمية لروما.



وشدد وكيل الوزارة على أن هذا المشروع الحيوي المهم سينهي معاناة عشرات الأسر الفلسطينية، التي تضررت خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014م.



وشكر سرحان الحكومة الإيطالية، وشركات المقاولات، وجهات الإشراف المنفذة على دورهم في المشروع الإيطالي.