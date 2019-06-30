نتنياهو: سنُمارس ضغوطاً أكبر على حماس وقد نضطر لعملية عسكرية

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستُمارس ضغوطاً أكبر على حركة حماس، مُلمحاً لإمكانية شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة.





جاء ذلك، في تعقيب نتنياهو، على الأوضاع في غلاف غزة، وفق ما أوردت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، قائلاً: "نحن نتفهم معاناة المستوطنين في غلاف غزة".





وأضاف نتنياهو: "في الأسبوع الماضي فرضنا عقوبات شديدة على حماس، شملت وقف الوقود، وإذا كنا بحاجة إلى ذلك فإننا سنُمارس ضغطاً أكبر بكثير".





وتابع: "لا أتأثر بنصيحة الخبراء، الذين يحاولون أن يعلّموننا ما يجب أن نفعله من أشياء، لم يفعلوها في أوقات توليهم المسؤولية سابقاً، هم أنفسهم سيكونون أيضًا أول من يُهاجمنا إذا شرعنا في عملية عسكرية لو اضطررنا إلى الذهاب إليها".