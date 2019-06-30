أبوغزالة: أدين بالفضل للبنان وأهل الجنوب لاستضافتي كلاجئ فلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

نظم منتدى الشعر- بعقلين وبيت الشعراء- الأردن في بلدة بعقلين اللبنانية، حفلاً تكريمياً للدكتور طلال أبوغزاله، مؤسس ورئيس "طلال أبوغزاله العالمية" برعاية النائب تيمور جنبلاط، وحضر ممثلاً عنه النائب السابق علاء الدين ترّو.



وخلال الحفل، وجه أبوغزالة الشكر الجزيل إلى جميع أهالي بلدة بعقلين بشكل عام، وإلى منتدى الشعر وبيت الشعراء بشكل خاص، مؤكداً دعمه تقنياً للمجلس البلدي للتحول إلى بلدة ذكية".



ونظراً لأن مستقبل العالم هو للذكاء الاصطناعي والابتكار، وجه أبوغزالة رسالة إلى الأهالي قال فيها "علّموا أولادكم علوم المستقبل".



واستعرض أبوغزالة، قصة لجوئه مع عائلته من يافا في فلسطين المحتلة الى بلدة الغازية في لبنان عام 1948، لافتًا إلى كرم أهل لبنان وأهل الجنوب ومعاملتهم الطيبة، وفي معرض حبه للبنان بلداً وشعباً، قال "كل مسيرتي في لبنان منذ دخولي إليه في العام 1948 كانت نعمًا وأفضالاً من هذا البلد العظيم".



وأضاف "وللأردن فضل عليّ حيث أعطاني وطنًا مع وطني، وكل قائد ومسؤول عربي قابلته كان إيجابياً في دعمه لي".



وأشار إلى أن شركة "أبوغزاله للملكية الفكرية" التي تأسست في العام 1972، هي أكبر شركة في العالم في مجال الملكية الفكرية، مؤكداً: "لم تستطع أي شركة في العالم منافستنا لأن عملنا يعتمد على تقنية المعلومات وتقديم خدمات الملكية الفكرية، وليس شركة ملكية فكرية".



وروى أبوغزالة كيف أن الشركة ساعدت الدولة اللبنانية عندما دمّرت الحرب الأهلية ملفات الوزارة في الملكية الفكرية، فقدّمت الشركة للدولة بنك المعلومات الموجود لديها، وهو البنك الوحيد الذي يحتوي على كل العلامات التجارية المسجّلة في كل العالم.



وخلال الحفل، عبر غازي صعب، مدير المكتبة الوطنية وممثل وزير الثقافة، عن فخر أهل بعقلين والمكتبة الوطنية والجبل بوجوده بينهم، فيما وصف رئيس بلدية بعقلين الأستاذ عبد الله الغصيني أبوغزاله بالرجل العصامي الذي أضاف لمسته العلمية والتقنية والأخلاقية على جملة من القوانين المتعلقة بالإجراءات التجارية والعقود وحقوق الملكية الفكرية، وأصدر قاموس "معجم أبوغزالة للمحاسبة والأعمال" الذي يعد مرشداً لجميع طلبة المحاسبة.



من جانبه، أكد الأستاذ شوقي حمادة، رئيس منتدى الشعر في بعقلين، أن "أبوغزالة رجل الإنجازات والاقتصاد والمؤسسات، هذا هو فتى يافا الذي كان يسير بعد النكبة على قدميه ساعات للوصول إلى مدرسته في صيدا، فصارت الجامعات والمعاهد اليوم تسير على أقدامها إليه".



وألقى الشاعر والكاتب الدكتور هادي عيد قصيدة سلط الضوء خلالها على الطفولة القاسية التي عاشها أبوغزالة، وعلى إنجازاته في مجال العلم والتعليم وتثقيف الأجيال، فيما قدم مؤسس بيت الشعراء في الأردن الشاعر الأردني الدكتور سمير قديسات مقتطفات من قصائد ديوانه الشعري الجديد "أحب لبنان" الذي سيقوم بتوقيعه قريباً في لبنان، وقال إن أبوغزالة قامة إنسانية عربية له سيرة عطرة، يجب أن تدرس وختم بقصيدة قدّمها لأبوغزالة بعنوان "يافـــا تناديك".



وفي ختام الحفل، قدّم المنظمون درعًا تكريميًا للدكتور أبوغزالة، الذي بدوره قدم درعا من أبوغزالة العالمية للدكتور هادي عيد ممثلاً عن منتدى الشعر في بعقلين.