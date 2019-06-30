شؤون فلسطينية

حماس: لسنا قوة احتلال لنسلم مقاليد حكم غزة للسلطة ونرحل

حماس: لسنا قوة احتلال لنسلم مقاليد حكم غزة للسلطة ونرحل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق: إن حركته ليس قوة احتلال لتسلم مقاليد الحكم في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، وترحل.

وأضاف أبو مرزوق، وفق (روسيا اليوم): "نحن في بلدنا، ونحن شركاء في إدارة شأننا الفلسطيني، سواء في رام الله أو غزة، وهذه العقلية يجب أن ننبذها من بيننا".

وأشار أبو مرزوق، إلى أن مصر قدمت ورقة لحركة فتح تتضمن قضايا تتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وأن فتح أجابت على الورقة بنعم ولكن.

وأوضح أبو مرزوق أن حركة حماس مع أي جهود للمصالحة، شريطة أن تكون مبنية على الشراكة الوطنية، دون استثناء أحد من تحمل تبعات الهم الفلسطيني، وعلى النهوض بمنظمة التحرير لتصبح جامعة للكل الفلسطيني، على أن تتولى المرحلة المقبلة حكومة وحدة وطنية من كل الفرقاء الفلسطينيين.

وأكمل أبو مرزوق: "لا يوجد لدينا أي شرط على الوحدة الفلسطينية إطلاقاً، سوى ما هو معروف من مواقف نريد أن نكون فيها سواسية كأسنان المشط".

وأكمل: "نريد أن نذهب جميعاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، يوافق عليها الجميع الفلسطيني، ثم تشرف هذه الحكومة على انتخابات، تحدد كم لكل فئة من فئات الشعب الفلسطيني نصيب من هذه المشاركة".

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