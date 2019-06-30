بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين، إضافة إلى كشف الأسماء الخاص بالسفر.





وقالت الوزارة: إن الحافلات المراد سفرها هي الرابعة والخامسة، والسادسة حتى الرقم (49) من كشف (6/25)، مطالبةً بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.





وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.