شؤون فلسطينية

يديعوت: المرحلة الثانية لتفاهمات التهدئة ستشمل مشاريع مُهمة للغاية

يديعوت: المرحلة الثانية لتفاهمات التهدئة ستشمل مشاريع مُهمة للغاية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن وسطاء التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، يتوقعون أنه إذا تم الحفاظ على الهدوء بين الجانبين في الأيام القليلة المقبلة، سيتم الانتقال إلى المرحلة التالية من تفاهمات التهدئة.

وأوضحت الصحيفة، أن المرحلة الثانية، ستشمل مشاريع مهمة للغاية، متابعةً: "مع ذلك يبدو أن إسرائيل ليست مستعدة لفصل التهدئة عن قضية الأسرى الإسرائيليين والجنود في غزة، بعكس ما ترغب به حر كة حماس".

وأضافت: "لإثبات أن هناك تقدماً على الأرض في التفاهمات، ستبدأ مرحلة المسح هذا الصباح؛ لبناء مستشفى ميداني دولي ضخم، تبلغ مساحته 40 دونماً مع 16 قسمًا مختلفًا بالقرب من حاجز بيت حانون/ إيرز، يديره فريق طبي دولي".

وتابعت: "سيتم تمويل المستشفى من قبل منظمة أمريكية خاصة بموافقة إسرائيل، ومن المفترض أن يضمن تحسناً كبيراً واستجابة غير متوفرة حاليًا في قطاع غزة للمرضى الفلسطينيين". 

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