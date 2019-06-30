شؤون فلسطينية

الشلالدة: اعتقال الوزير الهدمي انتهاك جسيم ومخالف لاتفاقية أوسلو

الشلالدة: اعتقال الوزير الهدمي انتهاك جسيم ومخالف لاتفاقية أوسلو
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وزير العدل، محمد الشلالدة، اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، انتهاكاً جسيماً ومخالفاً لاتفاقية أوسلو، ولأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال الشلالده لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: "إن اعتقال الوزير الهدمي بمثابة رسالة للقيادة بأنها لا تعطي الحصانات والامتيازات للوزراء، الذين يقومون بالدفاع عن حقوق المواطنين، خاصة في القدس، ورسالة للعالم، بأن ما قام به ترامب بالتمهيد لما تسمى (صفقة القرن) بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، مشدداً على أنه لا يترتب على هذه الصفقة أية آثار في القانون الدولي".

وأوضح، أن كل إجراءات الاحتلال في القدس هي من أجل التهجير القسري لسكانها، وتفريغها، لفرض سياسة الأمر الواقع من خلال سن تشريعات عنصرية.

من جانبه، جدد وزير العدل التأكيد على موقف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الواضح تجاه قضية الاستيطان بأنه غير شرعي وغير قانوني، وصدرت عديد القرارات من الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية بالخصوص.

وركز على قرار مجلس الأمن عام 2016 (2334) كونه يتمتع بقيمة قانونية مهمة جداً في القانون الدولي لأنه وضع مبادئ عامة منها أن إسرائيل تلتزم باحترام اتفاقية جنيف الرابعة بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأكد على انطباقها على شعبنا .

وأضاف وزير العدل، أن هذا القرار ينص على عديد البنود التي تؤكد عدم مشروعية وقانونية الاستيطان، وطالب الدول بالالتزام بعدم تقديم المساعدات للنشاطات الاستيطانية، كما أنه نص أيضاً على أن الأمين العام مطالب برفع تقرير إلى مجلس الأمن كل ثلاثة أشهر لتطبيقه، وأن يبقى قيد نظره.

كما أكد على أن الاستيطان مخالف لاتفاقية لاهاي عام 1907 التي تعتبر من القواعد العرفية الملزمة للقانون الدولي، وأن إسرائيل ملزمة بتطبيقها وفي إطارها لا يجوز مصادرة الملكية الخاصة أو العامة لصالح الاستيطان، إضافة إلى مخالفته للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وتعقيباً على افتتاح مشروع تهويدي استيطاني في سلوان اليوم، بمشاركة أمريكية، اعتبر الشلالدة، ما يحصل في القدس المحتلة وخاصة في سلوان انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، ويترتب عليه مسؤولية قانونية بحق إسرائيل كشخص ومسؤولية جنائية فردية عليها يتحملها من أمر بهذا الإجراء الذي يعتبر مخالفاً لقرار مجلس الامن الأخير 2334.

وطالب بتفعيل قرار مجلس الأمن، ومتابعته في الأمم المتحدة وإثارته من جديد على جدول أعمال مجلس الأمن؛ لعمل كل ما يلزم من أجل تثبيت الحق الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

أبوغزالة: أدين بالفضل للبنان وأهل الجنوب لاستضافتي كلاجئ فلسطيني

أبوغزالة: أدين بالفضل للبنان وأهل الجنوب لاستضافتي كلاجئ فلسطيني

هيئة الأسرى: الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات مسعورة وغير مسبوقة في العيسوية

هيئة الأسرى: الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات مسعورة وغير مسبوقة في العيسوية

حماس: لسنا قوة احتلال لنسلم مقاليد حكم غزة للسلطة ونرحل

حماس: لسنا قوة احتلال لنسلم مقاليد حكم غزة للسلطة ونرحل

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

يديعوت: المرحلة الثانية لتفاهمات التهدئة ستشمل مشاريع مُهمة للغاية

يديعوت: المرحلة الثانية لتفاهمات التهدئة ستشمل مشاريع مُهمة للغاية

أبو زيد: يؤكد صحة وسلامة العمال الفلسطينيين المصابين بهجوم كازاخستان

أبو زيد: يؤكد صحة وسلامة العمال الفلسطينيين المصابين بهجوم كازاخستان

التفكجي: شبكة الأنفاق أسفل سلوان بالقدس تهدف لربط المستوطنات ببعضها

التفكجي: شبكة الأنفاق أسفل سلوان بالقدس تهدف لربط المستوطنات ببعضها

مركز مسارات يُقدم مبادرة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

مركز مسارات يُقدم مبادرة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

أبوغزالة: أدين بالفضل للبنان وأهل الجنوب لاستضافتي كلاجئ فلسطيني

أبوغزالة: أدين بالفضل للبنان وأهل الجنوب لاستضافتي كلاجئ فلسطيني

هيئة الأسرى: الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات مسعورة وغير مسبوقة في العيسوية

هيئة الأسرى: الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات مسعورة وغير مسبوقة في العيسوية

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

الشلالدة: اعتقال الوزير الهدمي انتهاك جسيم ومخالف لاتفاقية أوسلو

الشلالدة: اعتقال الوزير الهدمي انتهاك جسيم ومخالف لاتفاقية أوسلو

أبو زيد: يؤكد صحة وسلامة العمال الفلسطينيين المصابين بهجوم كازاخستان

أبو زيد: يؤكد صحة وسلامة العمال الفلسطينيين المصابين بهجوم كازاخستان

التفكجي: شبكة الأنفاق أسفل سلوان بالقدس تهدف لربط المستوطنات ببعضها

التفكجي: شبكة الأنفاق أسفل سلوان بالقدس تهدف لربط المستوطنات ببعضها

مركز مسارات يُقدم مبادرة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

مركز مسارات يُقدم مبادرة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

النضال الشعبي تُدين اعتقال الاحتلال وزير شؤون القدس

النضال الشعبي تُدين اعتقال الاحتلال وزير شؤون القدس

منوعات

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

&#34;ستكون ليلتي الأخيرة&#34;.. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

"ستكون ليلتي الأخيرة".. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

بعد عام على تهمة &#34;إثارة الغرائز&#34;.. الراقصة جوهرة محجبة داخل مسجد

بعد عام على تهمة "إثارة الغرائز".. الراقصة جوهرة محجبة داخل مسجد

عربي

كازاخستان تكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على العمال العرب

كازاخستان تكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على العمال العرب

المجلس العسكري السوداني يكشف تفاصيل محاولتي انقلاب بعد عزل البشير

المجلس العسكري السوداني يكشف تفاصيل محاولتي انقلاب بعد عزل البشير

تقرير أممي: انتشار &#34;الكوكايين&#34; و&#34;كراك&#34; في المدارس المغربية

تقرير أممي: انتشار "الكوكايين" و"كراك" في المدارس المغربية

الحوثيون يستهدفون مطاري أبها وجيزان والسعودية تُسقط طائرة مُسيرة

الحوثيون يستهدفون مطاري أبها وجيزان والسعودية تُسقط طائرة مُسيرة