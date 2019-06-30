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كازاخستان تكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على العمال العرب

كازاخستان تكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على العمال العرب
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مقاطعة أتيراو بجمهورية كازاخستان، نورلان نوغايف، أن سبب الشجار الجماعي بين العمال المحليين والأجانب، الذي وقع في حقل تينغيز للنفط والغاز، يعود لاختلافات بين ظروف العمل.

وقال نوغايف، وفق (روسيا اليوم): "ظهرت هذه المشكلة بسبب ظروف العمل المختلفة، هذه هي المسألة النظامية، التي يجب أن تحلها رئاسة هذه الشركة والشركات الأخرى".

وأضاف: "يجب على المستثمرين، أن يفهموا ضرورة مراعاة قوانين الدولة التي يعملون فيها، بالإضافة إلى مراعاة القيم الأخلاقية، وعدم إهانة كرامة أحد".

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لشركة "تينغيز شيفرويل"، إيمير بونير، أن شركتها ستعمل ما بوسعها لتسوية هذا الوضع ومنع تكراره لاحقاً، كما شكرت السلطات وقوات الأمن المحلية للمساعدة في التسوية السريعة لما جرى.

وبدأ الشجار الجماعي بين العمال المحليين والأجانب، بعد أن وضع أحد العمال العرب على صفحته في (فيسبوك) صورة له مع فتاة محلية، ما أثار حفيظة العمال المحليين، وأسفر الشجار عن إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح خفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

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