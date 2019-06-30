أبو زيد: يؤكد صحة وسلامة العمال الفلسطينيين المصابين بهجوم كازاخستان



وأوضح أبو زيد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أنه باسم الرئيس محمود عباس، سيتوجه غداً إلى قلب الحدث لزيارة الجرحى والمصابين الفلسطينيين، الذين أكد أنه لا إصابات خطيرة في صفوفهم.



وبين أبو زيد، أن لقاء طارئاً سيعقد صباح غد الاثنين، مع وزارة الخارجية بوجود سفراء لبنان والأردن والكويت، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة، والدولة الكازاخستانية متعاونة مع فلسطين بتوفير الأمن والأمان للعمال.



يذكر، أن شاباً لبنانياً وضع على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صوره تجمعه بسيدة كازاخية، وتم اعتبار ذلك بأنه مُسيء للآداب، ولا يناسب تقاليد الدولة، وعلى إثر ذلك تعرض العمال لهجوم من قبل شبان كازاخستانيين.

رام الله - دنيا الوطنأكد منتصر أبو زيد، سفير فلسطين لدى كازاخستان، صحة وسلامة العمال الفلسطينيين، الذين يعملون في كازاخستان، بعد الهجوم الغوغائي، الذي تعرضوا له في كازاخستان ، مشيراً إلى أنه تم نقلهم لأماكن آمنة وتم التواصل مع الجهات المعنية لحمايتهم.