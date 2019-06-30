التفكجي: شبكة الأنفاق أسفل سلوان بالقدس تهدف لربط المستوطنات ببعضها

وأشار التفكجي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، إلى وجود مخطط للقدس لعام 2050 حول عملية التهويد وطرد المواطنين، وإقامة المطارات والسكك الحديدية وإقامة الانفاق، لافتاً إلى أن كل ذلك يجري بضوء أخضر أمريكي.



وأكد التفكجي، أن الاحتلال يمعن في التوسيع الاستيطاني في القدس والضفة، والتي أعلن عن ضمها، تنفيذاً للبرنامج الإسرائيلي الذي وضع بعد عام 1979م، وهذا يندرج في إطار الاستيطان والسيطرة على المياه والمصادر الطبيعية.





وحول شرعنة مصادرة الأراضي، كشف التفكجي عن قانون أصدره الاحتلال للتحقق من الكواشين العثمانية، والتي كانت تستخدم قديماً لاسترجاع الأراضي للمواطنين، بهدف إلغائها والسيطرة على الأراضي والمعروفة بأنها ملكية خاصة؛ لتبقى تحت سيطرة الاحتلال، في محاولة لفرض السيادة على الأرض الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير دائرة الخرائط في جمعية (بيت الشرق) وخبير الاستيطان، خليل التفكجي، إن شبكة الانفاق أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تأتي في سياق تشكيل بنية تحتيه لربط المستوطنات ببعضها البعض، في محاولة لتجسيد الرواية الإسرائيلية، بأنها جزء من دولة الاحتلال، مشيراً إلى أن هذه الانفاق كانت تستخدم قديماً للصرف الصحي، ويدعي الاحتلال بأنها كانت طريقاً للحجاج.