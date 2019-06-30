عاجل

  • نتنياهو: سنمارس ضغوطاً أكبر على حماس وقد نضطر لعملية عسكرية

دولي

شاهد: ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية

شاهد: ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية
ترامب وزعيم كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
يعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، تطأ قدماه كوريا الشمالية، وذلك خلال لقائه اليوم بالزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون.

وأصبح الرئيس ترامب، أول رئيس أمريكي داخل أراضي كوريا الشمالية، عبر خط ترسيم الحدود العسكرية بين الكوريتين، حيث رحب ترامب بزعيم كوريا الشمالية، عند خط ترسيم الحدود، ثم تصافحا.

وعبر ترامب برفقة كيم الحاجز الرمزي بين الكوريتين ودخلا الأراضي الكورية الشمالية، ثم عادا إلى أراضي كوريا الجنوبية لمواصلة محادثاتهما.

وقال ترامب، إن عبوره للحدود الكورية الشمالية، أصبح شرفاً عظيماً بالنسبة له، مشيراً إلى أن اللقاء يوم تاريخي بالنسبة لكل دول العالم.

من جانبه، عبر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن أمله بأن بلاده والولايات المتحدة، ستتغلبان على كل المشاكل الماضية، وستفتحان صفحة جديدة في العلاقات بينهما.

وقال الزعيم الكوري، إن الزيارة الرمزية لترامب إلى أراضي كوريا الشمالية، تعكس رغبته في العمل من أجل المستقبل الأفضل. 

ويعتبر هذا اللقاء القصير، ثالث لقاء قمة بين الزعيمين الأمريكي والكوري، وذلك بعد القمتين بينهما في سنغافورة وهانوي.

 

أخبار ذات صلة

طالبان تأمل في التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة

طالبان تأمل في التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة

كوريا الجنوبية: واشنطن وسيئول تتمسكان بإخلاء السلاح النووي من المنطقة

كوريا الجنوبية: واشنطن وسيئول تتمسكان بإخلاء السلاح النووي من المنطقة

إسرائيل تفقد ثلاث صخور قمرية

إسرائيل تفقد ثلاث صخور قمرية

لقاء بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية بمنطقة حدودية بين الكوريتين

لقاء بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية بمنطقة حدودية بين الكوريتين

إيران ستتخطى قريباً الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها بالاتفاق النووي

إيران ستتخطى قريباً الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها بالاتفاق النووي

الرئيس التركي يتوعد بتدابير لازمة حال أقدم حفتر على خطوات ضد تركيا

الرئيس التركي يتوعد بتدابير لازمة حال أقدم حفتر على خطوات ضد تركيا

مطار (نيوآرك ليبرتي) الأميركي يوقف عمليات الوصول والمغادرة بسبب &#34;حالة طوارئ&#34;

مطار (نيوآرك ليبرتي) الأميركي يوقف عمليات الوصول والمغادرة بسبب "حالة طوارئ"

ظريف: إيران ستقاوم أي عقوبات أمريكية كما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية

ظريف: إيران ستقاوم أي عقوبات أمريكية كما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

أبوغزالة: أدين بالفضل للبنان وأهل الجنوب لاستضافتي كلاجئ فلسطيني

أبوغزالة: أدين بالفضل للبنان وأهل الجنوب لاستضافتي كلاجئ فلسطيني

هيئة الأسرى: الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات مسعورة وغير مسبوقة في العيسوية

هيئة الأسرى: الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات مسعورة وغير مسبوقة في العيسوية

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

الشلالدة: اعتقال الوزير الهدمي انتهاك جسيم ومخالف لاتفاقية أوسلو

الشلالدة: اعتقال الوزير الهدمي انتهاك جسيم ومخالف لاتفاقية أوسلو

أبو زيد: يؤكد صحة وسلامة العمال الفلسطينيين المصابين بهجوم كازاخستان

أبو زيد: يؤكد صحة وسلامة العمال الفلسطينيين المصابين بهجوم كازاخستان

التفكجي: شبكة الأنفاق أسفل سلوان بالقدس تهدف لربط المستوطنات ببعضها

التفكجي: شبكة الأنفاق أسفل سلوان بالقدس تهدف لربط المستوطنات ببعضها

مركز مسارات يُقدم مبادرة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

مركز مسارات يُقدم مبادرة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

النضال الشعبي تُدين اعتقال الاحتلال وزير شؤون القدس

النضال الشعبي تُدين اعتقال الاحتلال وزير شؤون القدس

منوعات

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

&#34;ستكون ليلتي الأخيرة&#34;.. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

"ستكون ليلتي الأخيرة".. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

بعد عام على تهمة &#34;إثارة الغرائز&#34;.. الراقصة جوهرة محجبة داخل مسجد

بعد عام على تهمة "إثارة الغرائز".. الراقصة جوهرة محجبة داخل مسجد

عربي

كازاخستان تكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على العمال العرب

كازاخستان تكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على العمال العرب

المجلس العسكري السوداني يكشف تفاصيل محاولتي انقلاب بعد عزل البشير

المجلس العسكري السوداني يكشف تفاصيل محاولتي انقلاب بعد عزل البشير

تقرير أممي: انتشار &#34;الكوكايين&#34; و&#34;كراك&#34; في المدارس المغربية

تقرير أممي: انتشار "الكوكايين" و"كراك" في المدارس المغربية

الحوثيون يستهدفون مطاري أبها وجيزان والسعودية تُسقط طائرة مُسيرة

الحوثيون يستهدفون مطاري أبها وجيزان والسعودية تُسقط طائرة مُسيرة