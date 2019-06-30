شاهد: ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطن

يعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، تطأ قدماه كوريا الشمالية، وذلك خلال لقائه اليوم بالزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون.





وأصبح الرئيس ترامب، أول رئيس أمريكي داخل أراضي كوريا الشمالية، عبر خط ترسيم الحدود العسكرية بين الكوريتين، حيث رحب ترامب بزعيم كوريا الشمالية، عند خط ترسيم الحدود، ثم تصافحا.







وعبر ترامب برفقة كيم الحاجز الرمزي بين الكوريتين ودخلا الأراضي الكورية الشمالية، ثم عادا إلى أراضي كوريا الجنوبية لمواصلة محادثاتهما.





وقال ترامب، إن عبوره للحدود الكورية الشمالية، أصبح شرفاً عظيماً بالنسبة له، مشيراً إلى أن اللقاء يوم تاريخي بالنسبة لكل دول العالم.











من جانبه، عبر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن أمله بأن بلاده والولايات المتحدة، ستتغلبان على كل المشاكل الماضية، وستفتحان صفحة جديدة في العلاقات بينهما.وقال الزعيم الكوري، إن الزيارة الرمزية لترامب إلى أراضي كوريا الشمالية، تعكس رغبته في العمل من أجل المستقبل الأفضل.ويعتبر هذا اللقاء القصير، ثالث لقاء قمة بين الزعيمين الأمريكي والكوري، وذلك بعد القمتين بينهما في سنغافورة وهانوي.