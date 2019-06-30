النضال الشعبي تُدين اعتقال الاحتلال وزير شؤون القدس

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رام الله - دنيا الوطن

دانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس فجراً، وتفتيشه والاستيلاء على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به.



وقالت الجبهة، يتزامن اعتقال الهدمي مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها العاصمة، وقانون الاحتلال بمنع كافة الفعاليات الفلسطينية في المدينة، بهدف تفريغها من سكانها وإحكام السيطرة عليها، وهذا يأتي في إطار فرض سياسة الأمر الواقع المدعومة من إدارة ترامب.



وتابعت الجبهة، ما يقوم به الاحتلال من عمليات عربدة وعمليات اعتقال متواصلة، يكشف عن العنصرية والفاشية الجديدة للاحتلال، التي تتزامن مع حملة استيطانية مكثقة في العاصمة القدس، ومحاولات فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني.



وأضافت، أن الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، مستهدف عبر جملة من الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وهي جزء من مخطط حصار المدينة المقدسة، وتفريغها من أبنائها لما يمثلونه من سد منيع ضد إجراءات الاحتلال.