قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من العيسوية وأبو ديس وتحولهم للتحقيق

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عشرة مواطنين من القدس، وحوّلتهم إلى مراكز تابعة لها للتحقيق معهم.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، اعتقلت خمسة مواطنين من العيساوية، وهم: فؤاد عبيد، ومحمود عاصم عبيد، ومحمود عصام عبيد، ومحمد سعيد عبيد، ومحمود محمد يوسف عبيد.



وأضافت: أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس فجراً، واعتقلت المواطن علاء جوهر ونجله محمد، كما اعتقلت الشاب إيهاب سعيد من مفترق بلدة عناتا شمال شرق القدس.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين حيدر وعلاء درباس من مستشفى المقاصد في القدس، وذلك بعد اقتحام المستشفى وتفتشيه بدعوى البحث عن شاب مصاب، كما اعتقلت وزير شؤون القدس فادي الهدمي، فجر اليوم.