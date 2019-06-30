على خلفية اتفاق التهدئة بغزة.. اجتماع لـ"كابينت" اليوم الأحد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) اليوم الأحد، اجتماعاً له، لبحث ملف اتفاق التهدئة مع حركة حماس.



وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن "اجتماعاً لـ (كابينت) سيعقد اليوم ظهراً على خلفية اتفاق التهدئة مع حماس، والأحداث على الحدود الجنوبية".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن الجيش الإسرائيلي، سيعيد فرض العقوبات على حركة حماس، في حال عدم عودة الهدوء بمنطقة غلاف غزة، المُحاذية للقطاع.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "سيتم وقف إدخال الوقود لغزة، وتقليص الكهرباء، ومساحة الصيد في البحر، حال لم تتوقف البالونات الحارقة"، مبينة أن ذلك قد يحدث في أي وقت.