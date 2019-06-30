دولي

طالبان تأمل في التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة

طالبان تأمل في التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة طالبان الأفغانية، إنها تأمل أن تتوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة في غضون شهرين، وأن يكون ذلك في غضون 60 أو 70 يوماً.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد: "الأهم في المحادثات هو تحقيق اختراق حول موضوع القوات الأجنبية"، مشيراً إلى معارضة طالبان لوجود قوة عسكرية واحدة في البلاد، وفق (روسيا اليوم).

وأكد مجاهد، أن طالبان تحاول تسوية خلافاتها مع معارضيها السياسيين قبل توقيع اتفاق سلام، وأن الحركة مستعدة حتى لمحاورة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، بصفته مواطناً فردياً.

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