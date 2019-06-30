دولي

كوريا الجنوبية: واشنطن وسيئول تتمسكان بإخلاء السلاح النووي من المنطقة

كوريا الجنوبية: واشنطن وسيئول تتمسكان بإخلاء السلاح النووي من المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، أن واشنطن وسيئول تتمسكان بضرورة تحويل شبه الجزيرة الكورية لمنطقة خالية من السلاح النووي، وتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال مون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في سيئول، اليوم الأحد: "تتفق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل كامل على ضرورة تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، وكذلك تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي، أصبح "صانعا للسلام" في شبه الجزيرة الكورية، مؤكداً أن الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي سيلتقيان اليوم الأحد، عند خط ترسيم الحدود العسكرية بين الكوريتين.

وتابع: "لأول مرة منذ 66 عاماً بعد توقيع اتفاقية الهدنة تلتقي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي جاهز لبحث احتمال الرفع الجزئي للعقوبات عن كوريا الشمالية حال إزالتها لمركزها النووي في يونبين.

وتابع: "إذا قامت كوريا الشمالية حقاً بإزالة مركزها النووي في يونبين، فسيعني ذلك أننا ندخل مرحلة تحول لا رجعة فيها لجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية، وإذا حدث ذلك يصبح من الممكن للمجتمع الدولي، أن يرفع العقوبات عن بيونغ يانغ بشكل جزئي".

من جانبه صرح دونالد ترامب، أنه يأمل في إجراء لقاء قصير مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لمصافحته والترحيب به، قائلاً: "هذا ما كنت أخطط له منذ وقت بعيد، لكن هذه الفكرة جاءت لي يوم أمس لمصافحته وتبادل الترحيب، لأننا لم نلتق منذ (قمة) هانوي".

وأضاف: "لا أستعجل في محادثاتي مع زعيم كوريا الشمالية"، مشيراً إلى أن الاستعجال قد يسبب في ظهور مشكلات.

وتابع: "لننتظر ما الذي سيحدث، أمامنا درب طويل، لكنني لا أستعجل، العقوبات لا تزال موجودة، لا أستجعل أبداً لأن ذلك قد يؤدي إلى بروز مشاكل"، مشيراً إلى أن لقاءه مع كيم اليوم، سيفتح آفاقاً لعقد قمة ثالثة بين البلدين.

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