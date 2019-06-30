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مصر تُحذّر من موجة حر كبيرة

مصر تُحذّر من موجة حر كبيرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أحمد عبد العال، أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، الذي قد يؤثر على أوروبا بالكامل، مثلما حدث في 2003 مما أدى لسقوط ضحايا في أوروبا.

وأوضح عبد العال، وفق (روسيا اليوم)، أن درجة الحرارة وصلت في فرنسا لـ 46 درجة، وهذا أمر غريب عليها، لافتاً إلى أن الشعور بالحرارة سببه الأول ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية التي أثرت على العالم بالكامل، أثرت أيضاً على مصر، وهذا واضح من ارتفاع نسبة الرطوبة في مصر خلال آخر أربع سنوات لـ 80%.

وقال: إن ارتفاع نسبة الرطوبة، سيستمر في مصر طيلة فترة الصيف، لافتاً إلى أن درجة الحرارة، خلال هذا الوقت من العام معقولة.

وطالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المصريين، بعدم ترك المياه الغازية أو زجاجات العطر في السيارات، لأن هذه الأشياء قد تنفجر مع ارتفاع درجة الحرارة، وتسبب أضراراً كبيرة.

وأشار إلى أن ترك زجاجة المياه في الشمس مباشرة يؤدي إلى تفاعلها مع مادة البلاستيك، وهذا قد يؤثر على صحة الإنسان الذي يشرب هذه المياه.

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