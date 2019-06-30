تقرير أممي: انتشار "الكوكايين" و"كراك" في المدارس المغربية

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رام الله - دنيا الوطن

كشف تقرير المخدرات العالمي لسنة 2019، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة، عن معطيات صادمة بخصوص انتشار "الكوكايين" و"كراك" الكوكايين في المدارس المغربية.



وقال موقع "هسبريس" المغربي: إن المعطيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة، أشارت إلى أن نسبة تعاطي الكوكايين وسط تلاميذ المغرب البالغ أعمارهم ما بين 15 و17 سنة تصل إلى 1.2%، بينما تبلغ في صفوف التلميذات نسبة 0.4%، ليكون مجموع التلاميذ المتعاطين لهذا النوع من المخدرات حوالي 0.8%.



أما "الكراك"، وهو نوع من الكوكايين، يؤدي إلى الانتحار في غالب الأحيان، فكشف التقرير الأممي أن نسبة التلاميذ المغاربة الذكور المتعاطين له بلغت 1.0%، و0.2 في صفوف التلميذات.



وأورد التقرير أن أكبر الكميات المضبوطة من "القنب الهندي" وجدت في إسبانيا، تليها باكستان ثم المغرب، أما بخصوص تهريب الكوكايين إلى إفريقيا فتصدر المغرب القائمة، تليه كل من جنوب إفريقيا وغينيا بيساو.



ويمثل المغرب، وفق تقرير الأمم المتحدة، نسبة 86% من جميع محجوزات الكوكايين في إفريقيا سنة 2017، وقالت السلطات المغربية: إن نسبة 90 % منها تم إدخالها إلى البلاد عبر البحر.