الفتياني يُدين اعتقال الهدمي ويُعلّق على افتتاح نفق أسفل بلدة سلوان





وأضاف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: هم حفروا كثيراً في القدس، ويريدون أن يثبتوا ذلك عن طريق الدعم الأمريكي المفرط، في ظل وجود سفير أمريكا في إسرائيل فريدمان، ومبعوث ترامب، غرينبلات في خروج عن كل قواعد القانون الدولي، وهي غطرسة القوى الأمريكية التي تقدم الدعم المطلق للاحتلال.



وشدّد الفتياني على أن المواطن والمقدسي، قرر الصمود على هذه الأرض، والإرادة الفلسطينية، أرادت أن تثبت للعالم أن هذه الأرض، ستبقى فلسطينية.

رام الله - دنيا الوطندانت حركة فتح اليوم الأحد، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لوزير شؤون القدس، فادي الهدمي، وكافة الاعتقالات التي طالت رموز شعبنا في المدينة المقدسة.وقال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري للحركة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "كل التحية للوزير الهدمي، وزير شؤون القدس، الذي يحاول أن يضع بصمة في القدس، تأكيداً لعروبتها وفلسطينيتها، وندين هذا الاعتقال، وكل الاعتقالات التي طالت رموز شعبنا".وأضاف: "نقول لهذا المحتل: إن الاعتقالات لن تثني الفلسطينيين عن تمسكهم بحقوقهم في القدس، وهناك رجال في القدس سيتصدون لكل الإجراءات الإسرائيلية، ولن تنجح هذه السياسات الإسرائيلية بدعم أمريكي".وقال الفتياني: ما سيفتتح اليوم من نفق أسفل منازل المواطنين، في سلوان وربطه بشبكة الأنفاق الضخمة تحت المسجد الأقصى، هو يأس هذه الحكومة، وهي تبحث عن أي دليل يؤكد روايتها الكاذبة"