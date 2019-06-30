إسرائيل تفقد ثلاث صخور قمرية

وتم تقديم الهدية في ذلك الوقت إلى رئيسة الوزراء غولدا مائير والرئيس زلمان شازار من قبل السفير الأمريكي، وولورث بربور، نيابة عن الرئيس الأمريكي، ريتشارد نيكسون.







وحسب الصحيفة، جرى حفظ إحدى هاتين القطعتين في متحف بتل أبيب، إلا أن كلا القطعتين اختفتا لاحقاً، وتشير المعلومات إلى أنه حتى في الولايات المتحدة، يدور تساؤل عن مصير تلك القطعتين.

وكان رواد فضاء بعثات أبولو المأهولة، أعادوا معهم إلى الأرض مئات الكيلوغرامات من صخور القمر، أعطي بعضها كهدايا، وبعضها سُرق، والبعض الآخر اختفى أو تم بيعه في مزادات علنية، أما ما تبقى من الصخور فتم حفظها في مكان آمن في مركز ليندون جونسون للفضاء في هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية.

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تجهل مصير ثلاث صخور قمرية، حصلت عليها كهدايا منذ 50 عاماً، من بعثات فضائية، منها الهبوط التاريخي لسفينة "أبولو 11" على القمر.وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل تلقت عام 1970 "هدية فريدة" وهي قطعتان صخريتان جلبتها من القمر بعثة "أبولو 11" في يوليو 1969.أما القطعة الصخرية القمرية الثالثة التي حصلت عليها إسرائيل في تموز/ يوليو 1973، من بعثة أبولو 17، وتم تقديمها إلى الرئيس الإسرائيلي، إفرايم كتسير، فقد اختفت هي الأخرى.وتابعت الصحيفة، أن وزارة العدل الإسرائيلية، المسؤولة عن فهرسة جميع الهدايا الممنوحة للدولة، أصدرت قانون الخدمة المدنية (لحماية الهدايا) عام 1979، وبالتالي، لم يتم نقل الهدايا الممنوحة للموظفين الحكوميين الكبار إلى الوصاية العامة، وما يزال مصير هذه القطع مجهولاً.